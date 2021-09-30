Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности

Компания InterDigital из американского штата Делавэр, которая собиралась подать в суд на китайского производителя смартфонов Xiaomi за нарушения патентных прав, столкнулась с судебным запретом на подачу исков такого рода.

Китайские техногиганты начали применять новый метод правовой борьбы с исками о краже интеллектуальной собственности. Они подают запросы в китайские суды, которые выносят так называемые судебные запреты, которые не позволяют иностранным компаниям инициировать судебные дела в любой точке мира. Это вызвало обеспокоенность в США, поскольку ранее Пекин обещал строго соблюдать законодательство о патентах и авторском праве, однако китайские суды проводят прямо противоположную политику. С 2020 года по четырём крупным делам китайское правосудие вынесло запреты. Решения были приняты в пользу китайских Huawei, Xiaomi и BBK, а в четвёртом китайский суд поддержал корейскую Samsung Electronics.

В деле Xiaomi пекинская компания получила судебный запрет против делавэрской InterDigital, владеющей патентами на беспроводные и цифровые технологии, которые используются в смартфонах. С 2013 года Xiaomi продала миллионы мобильных телефонов, в которых использовались решения, защищённые патентами InterDigital - такое допускается, пока стороны ведут переговоры о лицензионных отчислениях. Однако семь лет спустя переговоры закончились безрезультатно, и в 2020 году InterDigital решила подать в суд на Xiaomi за нарушение патентных прав, однако столкнулась с запретом.

Запрет выдал китайский суд в Ухане по запросу Xiaomi. Согласно этому документу, InterDigital запрещается инициировать новые дела против Xiaomi в Китае или где-либо ещё - в противном случае американской стороне грозят штрафы в размере около $1 млн в неделю. Юристы, связанные с китайскими компаниями по вопросам интеллектуальной собственности, отметили, что дело InterDigital стало последним сигналом о том, что Пекин игнорирует патентное законодательство, авторские права и коммерческую тайну иностранных компаний. В ключевых вопросах, по их мнению, ситуация нисколько не улучшилась, несмотря на обещания Пекина, данные в рамках торговой сделки США и КНР от 2020 года.

В США и Великобритании подобные запреты обычно выносятся судами, чтобы избежать одновременного рассмотрения одинаковых дел в разных юрисдикциях. Так, федеральный окружной суд в американском штате Вашингтон издал судебный запрет, не позволяющий Motorola подать параллельный иск против Microsoft в Германии. Однако китайские суды решили расширить эту практику, запрещая подачу исков во всём мире, и это не соответствует практике в западных странах.

По мнению экспертов, это делается с одной целью: чтобы только китайские суды принимали решения относительно того, насколько ценным является тот или иной объект интеллектуальной собственности. Когда администрация бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) инициировала торговую войну с Китаем в 2018 году, она использовала данные по кражам интеллектуальной собственности в качестве одной из причин. По её оценкам, прямые кражи или недоплаты по лицензиям ежегодно наносили американским компаниям ущерб в $50 млрд. В рамках последующей торговой сделки Пекин ужесточил финансовые санкции за нарушения и упростил для иностранных компаний процедуру подачи жалоб напрямую в китайскую юрисдикцию.

Количество судебных исков, поданных американскими компаниями против китайских предприятий за кражу интеллектуальной собственности, в последние годы резко сократилось, однако аналитики утверждают, что это нельзя назвать признаком прогресса. Как раз напротив: потенциальные истцы либо заранее уверены в том, что проиграют в суде, либо не хотят подвергаться репрессиям со стороны китайского правительства.

Ярким примером такой юридической практики стало дело с участием принадлежащей BBK Electronics компании Oppo и принадлежащей тайваньской Foxconn Technology японской Sharp. В январе 2020 года Sharp подала в суд на Oppo в Японии за нарушение некоторых её патентов, касающихся технологий беспроводных локальных сетей. Oppo подала встречный иск в китайском Шэньчжэне, который принял на себя юрисдикцию и заявил, что только он будет определять сумму, которую Oppo должна выплатить за использование патентов Sharp. Пока Sharp продолжала борьбу в японском и немецком судах, суд Шэньчжэня в декабре вынес запрет на подачу исков и заявил, что оштрафует Sharp в размере около $1 млн в неделю, если тот не откажется от дел в других юрисдикциях. Немецкий суд в Мюнхене возразил и попытался заблокировать китайский запрет собственным «запретом на запрет». Дело ещё не завершилось, однако Верховный народный суд КНР уже дал процессу высокую оценку и привёл его в качестве примера того, как Китай превращается из «ведомого в области прав собственности» в лидера данной отрасли.

В прошлом году Верховный народный суд КНР вынес аналогичный судебный запрет в споре между Huawei и Conversant Wireless Licensing (ныне MOSAID Technologies), владеющей патентами на технологии беспроводной связи в США и во всём мире. Документ запретил Conversant подавать иск в ФРГ. Дело завершилось внесудебным урегулированием, условия которого не были преданы огласке. Ещё в одном деле Ericsson владела патентами, относительно которых Samsung вступила в переговоры со шведской стороной. Впоследствии Samsung подала иск против Ericsson в Ухане, и китайский суд, опять же, вынес запрет в отношении Ericsson с еженедельным штрафом в $1 млн. И снова дело закончилось внесудебным урегулированием на нераскрытых условиях.

В деле InterDigital эта тактика впервые использовалась против американской компании. Согласно документам, Xiaomi не спорила, что использовала технологии InterDigital, однако утверждала, что правообладатель требует слишком много денег. По запросу китайской стороны суд Уханя вынес глобальный судебный запрет в отношении InterDigital и заявил, что именно он установит ставку роялти. Как прокомментировал данное решение представитель Xiaomi, китайский суд обладает достаточным опытом с возможностью быстро разрешать дела. В ответ InterDigital обратилась в суды Индии и Германии, пытаясь отменить решение уханьского суда. В суд США компания не обращалась, из-за незначительного присутствия Xiaomi в этой стране. Индийский и немецкий суды встали на сторону InterDigital. Итог разбирательства оказался предсказуемым: внесудебное урегулирование в августе, отказ от всех судебных исков и лицензирование на нераскрытых условиях.