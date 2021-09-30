Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности

 

Компания InterDigital из американского штата Делавэр, которая собиралась подать в суд на китайского производителя смартфонов Xiaomi за нарушения патентных прав, столкнулась с судебным запретом на подачу исков такого рода.

Китайские техногиганты начали применять новый метод правовой борьбы с исками о краже интеллектуальной собственности. Они подают запросы в китайские суды, которые выносят так называемые судебные запреты, которые не позволяют иностранным компаниям инициировать судебные дела в любой точке мира. Это вызвало обеспокоенность в США, поскольку ранее Пекин обещал строго соблюдать законодательство о патентах и авторском праве, однако китайские суды проводят прямо противоположную политику. С 2020 года по четырём крупным делам китайское правосудие вынесло запреты. Решения были приняты в пользу китайских Huawei, Xiaomi и BBK, а в четвёртом китайский суд поддержал корейскую Samsung Electronics.

В деле Xiaomi пекинская компания получила судебный запрет против делавэрской InterDigital, владеющей патентами на беспроводные и цифровые технологии, которые используются в смартфонах. С 2013 года Xiaomi продала миллионы мобильных телефонов, в которых использовались решения, защищённые патентами InterDigital - такое допускается, пока стороны ведут переговоры о лицензионных отчислениях. Однако семь лет спустя переговоры закончились безрезультатно, и в 2020 году InterDigital решила подать в суд на Xiaomi за нарушение патентных прав, однако столкнулась с запретом.

Запрет выдал китайский суд в Ухане по запросу Xiaomi. Согласно этому документу, InterDigital запрещается инициировать новые дела против Xiaomi в Китае или где-либо ещё - в противном случае американской стороне грозят штрафы в размере около $1 млн в неделю. Юристы, связанные с китайскими компаниями по вопросам интеллектуальной собственности, отметили, что дело InterDigital стало последним сигналом о том, что Пекин игнорирует патентное законодательство, авторские права и коммерческую тайну иностранных компаний. В ключевых вопросах, по их мнению, ситуация нисколько не улучшилась, несмотря на обещания Пекина, данные в рамках торговой сделки США и КНР от 2020 года.

В США и Великобритании подобные запреты обычно выносятся судами, чтобы избежать одновременного рассмотрения одинаковых дел в разных юрисдикциях. Так, федеральный окружной суд в американском штате Вашингтон издал судебный запрет, не позволяющий Motorola подать параллельный иск против Microsoft в Германии. Однако китайские суды решили расширить эту практику, запрещая подачу исков во всём мире, и это не соответствует практике в западных странах.

По мнению экспертов, это делается с одной целью: чтобы только китайские суды принимали решения относительно того, насколько ценным является тот или иной объект интеллектуальной собственности. Когда администрация бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) инициировала торговую войну с Китаем в 2018 году, она использовала данные по кражам интеллектуальной собственности в качестве одной из причин. По её оценкам, прямые кражи или недоплаты по лицензиям ежегодно наносили американским компаниям ущерб в $50 млрд. В рамках последующей торговой сделки Пекин ужесточил финансовые санкции за нарушения и упростил для иностранных компаний процедуру подачи жалоб напрямую в китайскую юрисдикцию.

Количество судебных исков, поданных американскими компаниями против китайских предприятий за кражу интеллектуальной собственности, в последние годы резко сократилось, однако аналитики утверждают, что это нельзя назвать признаком прогресса. Как раз напротив: потенциальные истцы либо заранее уверены в том, что проиграют в суде, либо не хотят подвергаться репрессиям со стороны китайского правительства.

Ярким примером такой юридической практики стало дело с участием принадлежащей BBK Electronics компании Oppo и принадлежащей тайваньской Foxconn Technology японской Sharp. В январе 2020 года Sharp подала в суд на Oppo в Японии за нарушение некоторых её патентов, касающихся технологий беспроводных локальных сетей. Oppo подала встречный иск в китайском Шэньчжэне, который принял на себя юрисдикцию и заявил, что только он будет определять сумму, которую Oppo должна выплатить за использование патентов Sharp. Пока Sharp продолжала борьбу в японском и немецком судах, суд Шэньчжэня в декабре вынес запрет на подачу исков и заявил, что оштрафует Sharp в размере около $1 млн в неделю, если тот не откажется от дел в других юрисдикциях. Немецкий суд в Мюнхене возразил и попытался заблокировать китайский запрет собственным «запретом на запрет». Дело ещё не завершилось, однако Верховный народный суд КНР уже дал процессу высокую оценку и привёл его в качестве примера того, как Китай превращается из «ведомого в области прав собственности» в лидера данной отрасли.

В прошлом году Верховный народный суд КНР вынес аналогичный судебный запрет в споре между Huawei и Conversant Wireless Licensing (ныне MOSAID Technologies), владеющей патентами на технологии беспроводной связи в США и во всём мире. Документ запретил Conversant подавать иск в ФРГ. Дело завершилось внесудебным урегулированием, условия которого не были преданы огласке. Ещё в одном деле Ericsson владела патентами, относительно которых Samsung вступила в переговоры со шведской стороной. Впоследствии Samsung подала иск против Ericsson в Ухане, и китайский суд, опять же, вынес запрет в отношении Ericsson с еженедельным штрафом в $1 млн. И снова дело закончилось внесудебным урегулированием на нераскрытых условиях.

В деле InterDigital эта тактика впервые использовалась против американской компании. Согласно документам, Xiaomi не спорила, что использовала технологии InterDigital, однако утверждала, что правообладатель требует слишком много денег. По запросу китайской стороны суд Уханя вынес глобальный судебный запрет в отношении InterDigital и заявил, что именно он установит ставку роялти. Как прокомментировал данное решение представитель Xiaomi, китайский суд обладает достаточным опытом с возможностью быстро разрешать дела. В ответ InterDigital обратилась в суды Индии и Германии, пытаясь отменить решение уханьского суда. В суд США компания не обращалась, из-за незначительного присутствия Xiaomi в этой стране. Индийский и немецкий суды встали на сторону InterDigital. Итог разбирательства оказался предсказуемым: внесудебное урегулирование в августе, отказ от всех судебных исков и лицензирование на нераскрытых условиях.
По материалам: 3DNews
 

ПО РУБРИКАМ

08:36 Доллар 30 сентября дешевеет к евро в рамках коррекции после рекордного с июля 2020 года укрепления

08:12 Швейцарский регулятор одобрил первый инвестиционный криптофонд

08:00 Фондовые биржи АТР 30 сентября преимущественно растут на данных о деловой активности в Китае

07:42 Фондовый рынок США 30 сентября закрылся разнонаправленно

29.09 Утреннее доминирование предложения иностранной валюты на межбанке было абсорбировано за счет отложенного спроса

29.09 Депозитные ставки для физлиц 29.09.21

29.09 После разделения ПриватБанка на «хороший» и «плохой» банки его можно продавать, - Гелетий

29.09 Справочный курс гривны 28 сентября повышен на 13,23 коп до 26,5495 грн/$1

29.09 Фондовые биржи АТР 29 сентября закрылись в основном в минусе

29.09 В BIS допустили кардинальное снижение стоимости трансграничных платежей благодаря CBDC

29.09 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 28.09.21

29.09 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.09.21

29.09 Остаток средств на корсчетах банков 29.09.21

29.09 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 28.09.2021

29.09 До 70% рефинансирования, полученного от НБУ в качестве антикризисной меры, банки направили на покупку гособлигаций

• дальше…

07:49 Нефть дешевеет 30 сентября на росте ее запасов в США и укреплении доллара

29.09 Кабмин предлагает перейти от квартальной к ежемесячной отчетности по ЕСВ и НДФЛ

29.09 Только 25% ФОПов сохранили докарантинный уровень доходов – опрос ЕБА

29.09 Украина и Турция договорились о строительстве учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников

29.09 Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021 года

29.09 Британия разрешит выращивать генетически отредактированные организмы. Это стало возможным после брексита

29.09 Кабмин расширил перечень офшорных зон

29.09 Розничные цены на бензин 29 сентября стабилизировались, автогаз дешевеет

29.09 Цены на нефть 29 сентября замедлили снижение в ожидании статистики минэнерго США по запасам

29.09 Минэнерго планирует пройти отопительный сезон за счет наращивания импорта угля и использования 14 из 15 энергоблоков АЭС – Галущенко

• дальше…

07:55 Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности

29.09 Украина и Турция договорились о строительстве учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников

29.09 Насколько ответственен Китай за изменение климата

29.09 Британия разрешит выращивать генетически отредактированные организмы. Это стало возможным после брексита

29.09 В ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других безвизовых стран - СМИ

29.09 Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT

29.09 ЕС не может достичь согласия относительно гарантий членства балканских стран - СМИ

29.09 КНДР заявляет, что испытала гиперзвуковую ракету

28.09 Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии

28.09 Плацдарм Украина. Зачем Лукашенко заговорил о базах НАТО и для кого Путин проводил свои красные линии

28.09 Goldman ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2021г на фоне ограничений энергопотребления

28.09 Alibaba добавила платёжную систему конкурента в свои приложения

28.09 Европа решила сохранить АЭС и атомную энергетику — её будут считать «зелёной»

28.09 В Китае масштабные отключения электричества

28.09 Белорусы предпочитают нейтралитет. Лукашенко противоречит соцопросам?

• дальше…

29.09 Преподаватели украинских вузов активно вакцинируются от COVID-19

29.09 Эксперты констатировали увеличение интереса абитуриентов к украинским вузам

29.09 В ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других безвизовых стран - СМИ

28.09 Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

27.09 В водительских правах появятся новые отметки и коды

27.09 В Украине подорожало хранение номерных знаков для авто

24.09 Работа «черных регистраторов». У Кличко пояснили, что произошло с «островами на Оболони»

21.09 Украина переходит на «желтый» уровень по COVID-19 с 23 сентября - премьер

20.09 Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав

20.09 Кабмин продлил карантин до конца года

16.09 Генштаб ВСУ принял на вооружение разработанную украинскими учеными РСЗО «Верба»

15.09 Украина на 77 месте в мировом рейтинге скорости интернета

14.09 Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

14.09 В Киеве на рынке недвижимости в 2021г сформировался "рынок покупателей" - АСНУ

13.09 Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта - Минздрав

• дальше…

08:44 Реинкарнация «заводомэрии»: Кто вытеснил из кресла мэра Запорожья

29.09 Украина и Турция договорились о строительстве учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников

29.09 СНБО не обращалось к НБУ относительно событий «банкопада» 2014-2017 годов

29.09 Закон об олигархах: Что будет после того как Разумков отдаст его Зеленскому

28.09 Перед саммитом «Нормандской четверки». О чем будут договариваться Нуланд и Козак за спиной Зеленского

28.09 «Евросолидарность» обратилась в правоохранительные органы из-за нарушения при голосовании за закон об олигархах

28.09 Кадровые ротации в правительстве запланированы на первую декаду октября - Арахамия

28.09 Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - опрос Социс

28.09 Больше не «антиахметовский». Почему похудел ресурсный законопроект №5600 и как пересмотрят налоги

28.09 Владимир Фесенко: Если в Харькове победит Добкин, на Банковой решать проблемы будут через Ахметова

28.09 ПАСЕ окончательно отклонила кандидатуры Украины на должность судьи ЕСПЧ

27.09 Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу

27.09 Суд смягчил меру пресечения для Антоненко, избрав домашний ночной арест

27.09 Рейтинг партий: «СН» - 26,4%, «ЕС» - 19,1%, ОПЗЖ - 12,7%, «Батькивщина» - 10,3%, «Сила и честь» - 7,7%, - опрос «СОЦИСа»

27.09 Более половины украинцев поддерживают идею рынка земли

• дальше…

08:22 AMD намерена к 2025 году в 30 раз увеличить энергоэффективность своих процессоров

07:55 Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности

29.09 Facebook запустила аналог TikTok — сервис Reels стал доступен всем пользователям в США

29.09 К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину выпускаемых машин — компания проведёт рекордные инвестиции в расширение производства

29.09 Африканский синдикат Black Axe заработал $17 млн на online-мошенничестве

29.09 Microsoft Store начал интеграцию со сторонними магазинами приложений — первыми присоединятся Amazon и Epic Games

29.09 Обновленный Honda Passport подготовили для путешествий

29.09 Amazon представила Glow — детское устройство для видеочатов со встроенным проектором и играми

29.09 Китай разработал потенциально эффективный термоядерный реактор — «искусственное солнце» на Земле может вспыхнуть через 10 лет

29.09 Amazon представила домашнего робота Astro за $1000 — он может привезти стакан воды, рассказать о погоде и многое другое

29.09 Amazon начала продажи автономной летающей камеры наблюдения для дома — крошечный дрон-патрульный обойдётся в $250

28.09 Игры в Google Stadia на телевизоре теперь доступны через любой контроллер или смартфон

28.09 Менее чем через год ситуация на рынке видеокарт и процессоров может улучшиться. Глава AMD высказалась о дефиците чипов

28.09 Глава Microsoft назвал сорвавшуюся сделку по покупке TikTok «самой странной вещью, над которой он работал»

28.09 Стало известно, когда Porsche переведёт Cayman и Boxster на электротягу

• дальше…

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно