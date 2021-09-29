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ЕС не может достичь согласия относительно гарантий членства балканских стран - СМИ
08:47 29.09.2021 |
Европейский союз, опасаясь политической реакции в странах-членах, больше не может согласиться предоставить гарантию будущего членства шести балканским странам, которым когда-то обещали место в блоке.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов и внутренний документ ЕС, передает "Европейская правда".
Агентство сообщает о тупике из-за декларации саммита лидеров ЕС и Балкан 6 октября.
На саммите ЕС планировал повторить свое обещание, данное 18 лет назад, по "безоговорочной поддержке европейской перспективы Западных Балкан". Об этом говорится в проекте декларации саммита от 11 сентября, которую видел Reuters.
По словам дипломатов, проект прошел минимум два раунда переговоров без достижения согласия.
Государства ЕС не разглашают своих позиций, но богатые страны, такие как Дания, Франция и Нидерланды опасаются повторения ускоренного присоединения Румынии и Болгарии в 2007 году и плохо управляемой миграции восточноевропейских рабочих в Британию, что отвратило многих британцев против ЕС.
Болгария против присоединения Северной Македонии через языковую спор.
Отмечается также, что ЕС также косвенно обостряет напряженность в регионе с двадцатимиллионным населением, поскольку граждане Балкан мечтали о присоединении к ЕС после этнических войн 1990-х годов, когда Югославия распалась.
Государства, которые поддерживают расширение, включая Австрию, Италию, Хорватию, Словению и страны Балтии, обвиняют Германию и Францию за то, что они не смогли заставить Болгарию отменить свое вето. Прогресс Албании также был остановлен, поскольку он связан с Северной Македонией в процессе расширения.
Как сообщалось, премьер-министр Албании Эди Рама пожаловался на задержку начала переговоров с его страной о членстве в ЕС, заявив, что этот процесс стал заложником вето Болгарии.
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