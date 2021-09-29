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КНДР заявляет, что испытала гиперзвуковую ракету
08:05 29.09.2021 |
Военные из КНДР сообщили в среду, что днём ранее испытали гиперзвуковую ракету, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные северокорейские СМИ.
Речь идёт о ракете "Хвасон-8". Испытание в Пхеньяне называют успешным.
Северокорейские СМИ отмечают, что разработка гиперзвуковой ракеты - один из пяти приоритетов пятилетнего военного плана, принятого в январе 2021 года.
Согласно ЦТАК, испытание прошло утром 28 сентября в селе Доян уезда Рёнрим провинции Чаган.
"Разработка этой системы вооружений (...) имеет большое стратегическое значение в (...) области всестороннего укрепления обороноспособности нашего государства в целях самозащиты", - уточняет северокорейское агентство.
Отмечается, что за испытанием наблюдал член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон вместе с руководящими кадрами области оборонной науки.
"Пак Чон Чхон заявил о стратегической важности разработки гиперзвуковой ракеты и ее поставки на боевое дежурство (...)", - говорится в сообщении ЦТАК.
Во вторник стало известно об испытании КНДР ракеты, однако подробности северокорейская сторона поначалу не сообщала.
До сих пор в распоряжении Пхеньяна не было оружия такого типа.
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