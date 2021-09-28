Goldman ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2021г на фоне ограничений энергопотребления

Экономисты Goldman Sachs ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2021 году на фоне ограничений в энергопотреблении.

Теперь эксперты банка ожидают роста ВВП Китая на 7,8% по сравнению с годом ранее, тогда как предыдущий прогноз предусматривал рост на 8,2%. Ранее прогнозы роста ВВП Китая также ухудшили банк Nomura и рейтинговое агентство Fitch.

"Относительно новым, но усиливающимся препятствием для роста является возросшее давление со стороны регуляторов в связи с необходимостью выполнения экологических целей по энергопотреблению и интенсивности использования электроэнергии", - говорится в докладе экономистов Goldman.

Председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре прошлого года заявил, что Китай достигнет пика выбросов углерода к 2030 году, а к 2060 году уровень выбросов станет нулевым. Это спровоцировало планы по сокращению добычи угля и других процессов, при которых уровень выбросов является существенным.

Дополнительное давление на рост ВВП Китая также оказывают ужесточение регуляторного контроля в других секторах экономики и ограничения для борьбы со вспышками коронавируса в ряде регионов страны, отмечают эксперты Goldman.

По их словам, ограничение производства и ослабление налогово-бюджетной поддержки приведут к замедлению темпов роста экономики КНР в третьем и четвертом квартале текущего года.

Экономисты банка ожидают роста ВВП Китая на 4,8% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и на 3,2% - в четвертом квартале. Ранее они прогнозировали рост на 5,1% и 4,1% в третьем и четвертом кварталах соответственно.

В свою очередь, агентство S&P Global Ratings ожидает, что повышающаяся неопределенность в отношении перспектив роста китайской экономики повлияет на динамику ВВП в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Агентство ухудшило прогноз роста ВВП Китая в 2021 году до 8% с 8,3%. Также эксперты S&P понизили прогноз роста ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона до 6,7% с 7,5%.