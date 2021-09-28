Финансовые новости
- |
- 28.09.21
- |
- 10:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС изучает возможность применения третьей дозы вакцины Moderna
08:41 28.09.2021 |
Регулятор ЕС заявил, что оценивает, можно ли будет использовать третью дозу вакцины от COVID-19 Moderna минимум через шесть месяцев после второй дозы у людей старше 12 лет лет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Оценка Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) происходит после его заявления на прошлой неделе о намерении в начале октября решить, одобрять ли бустерную дозу для вакцины Pfizer-BioNTech.
Хотя европейские власти еще не одобрили любые бустерные прививки для вакцин против коронавируса, в отличие от США, рост числа случаев может побудить их принять дополнительные меры предосторожности.
"Хотя EMA и ECDC (Европейский центр профилактики и контроля заболеваний) не считают необходимым применение дополнительных доз вакцины против COVID-19 в общей популяции, EMA оценивает эту заявку, чтобы убедиться в наличии доказательств в поддержку дополнительных доз, когда это окажется необходимо", - сказал регулятор ЕС.
Многие страны ЕС решили вводить бустерные дозы, несмотря на большие юридические риски, поскольку нет официального одобрения от EMA.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу
ТОП-НОВОСТИ
|Евгений Магда о политическом будущем Разумкова после отставки
|Когда для Зеленского начнут строить секретный бункер
|Позитив недели. Украинские «Нептун» и «Ольха» усилят свою поражающую мощь
|Убийства на экспорт. Что общего у стрельбы в Перми и Алматы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Белорусы предпочитают нейтралитет. Лукашенко противоречит соцопросам?
|ЕС изучает возможность применения третьей дозы вакцины Moderna
|ПАСЕ окончательно отклонила кандидатуры Украины на должность судьи ЕСПЧ
|В Германии будут формировать правительство из трех партий. На это уйдут месяцы, а пока останется Меркель
|Украина переносит встречу с Венгрией и обратится в ЕС из-за российско-венгерского соглашения о газе
|Паника на АЗС в Британии: для урегулирования кризиса привлекут армию
Это интересно
|BMW считает, что электрокарам достаточно запаса хода в 600 километров
|Портфель хомяка-криптотрейдера обогнал по доходности Berkshire Hathaway Уоррена Баффета
|Новая краска отражает 98,1% солнечного излучения и охлаждает поверхности
|Volvo откажется от натуральной кожи в салонах электромобилей
|Учёные создали летающие микрочипы, которые помогут отслеживать качество воздуха и распространение инфекций
|Google наконец позволила скачивать видео YouTube на ПК, но пока с ограничениями
|Twitter позволил авторам контента принимать биткоин-донаты