Финансовые новости
- |
- 27.09.21
- |
- 19:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Паника на АЗС в Британии: для урегулирования кризиса привлекут армию
16:04 27.09.2021 |
Правительство Великобритании рассматривает возможность использования армии для помощи в поставках топлива, поскольку некоторые сети заправок сообщают, что до 90% их АЗС исчерпали запасы.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.
По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон уже сегодня примет решение об использовании армии. Военные водители, скорее всего, будут водить цистерны с бензином с терминалов на АЗС в течение нескольких дней.
Этот шаг был сделан после того, как Джонсон объявил, что 5000 иностранных водителей грузовиков будут допущены в страну в попытке сократить задержки с поставками на заправочные станции.
Несколько дней подряд на АЗС наблюдаются большие очереди и паническая скупка горючего. Проблема возникла из-за нехватки водителей, которые доставляли топливо с крупных терминалов.
Высокопоставленные источники в правительстве сообщили, что на выдачу виз иностранным водителям может понадобиться две недели. Некоторые члены кабинета министров обеспокоены тем, что из-за нехватки водителей грузовых автомобилей во всей Европе их приедет меньше, чем необходимо.
Ассоциация розничных торговцев бензином (PRA), которая представляет большинство бензозаправочных станций в Великобритании, подсчитала, что от 50 до 90 процентов из них пусты.
PRA сообщила, что до 90% заправочных станций, которые она представляет, или около 5500, заявили о том, что в них полностью закончилось топливо. В Британии около 8000 автозаправочных станций, а это значит, что большая часть из них вскоре будут пустые. Некоторые АЗС сообщили о 500-процентном увеличении спроса.
В правительстве говорят, что нет никаких проблем с топливом, вопрос только в том, чтобы доставить его на заправки.
Накануне правительство Великобритании приостановил действие закона о конкуренции, что должно способствовать решению проблемы с нехваткой горючего на АЗС. Такой шаг должен помочь компаниями обмениваться информацией и предоставлять приоритет тем частям страны, где дефицит наибольший.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу
ТОП-НОВОСТИ
|Евгений Магда о политическом будущем Разумкова после отставки
|Когда для Зеленского начнут строить секретный бункер
|Позитив недели. Украинские «Нептун» и «Ольха» усилят свою поражающую мощь
|Убийства на экспорт. Что общего у стрельбы в Перми и Алматы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Германии будут формировать правительство из трех партий. На это уйдут месяцы, а пока останется Меркель
|Украина переносит встречу с Венгрией и обратится в ЕС из-за российско-венгерского соглашения о газе
|Паника на АЗС в Британии: для урегулирования кризиса привлекут армию
|Берлинцы на референдуме поддержали экспроприацию квартир у крупных жилых концернов
|Дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу освободили из-под стражи в Канаде
|Подсчет голосов в Германии подтверждает поражение блока Меркель
Это интересно
|Volvo откажется от натуральной кожи в салонах электромобилей
|Учёные создали летающие микрочипы, которые помогут отслеживать качество воздуха и распространение инфекций
|Google наконец позволила скачивать видео YouTube на ПК, но пока с ограничениями
|Twitter позволил авторам контента принимать биткоин-донаты
|Skoda показала Octavia с салоном из сахарной свеклы и тростника
|Европа официально готовится сделать USB-C единым разъёмом для смартфонов, планшетов, колонок и других устройств
|16-ядерный Intel i9-12900K опередил в популярном бенчмарке 16-ядерный Ryzen 9 5950X и 32-ядерный Threadripper 2990WX