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Берлинцы на референдуме поддержали экспроприацию квартир у крупных жилых концернов
16:00 27.09.2021 |
По предварительным результатам, более 55% участников референдума в Берлине поддержали экспроприацию жилья у крупных концернов и передачу его в управление на общественно-правовых началах, тогда как около 39% высказались против.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Передача в управление на общественно-правовых началах может коснуться 240 тысяч жилых помещений. Это около 15% жилья в Берлине, которое сдается в аренду.
По оценке властей Берлина, экспроприация обойдется в сумму от 29 млрд евро до 36 млрд евро. В то же время авторы инициативы уверены, что расходы не превысят 13,7 миллиарда евро. Они предлагают в качестве компенсации жилым концернам не денежные средства, а облигации, которые будут погашаться в течение 40 лет за счет доходов от аренды.
Инициаторы референдума на основании результатов голосования призовут сенат Берлина к шагам, необходимым для запуска этой процедуры. Таким образом надеются остановить рост квартплаты.
В то же время итоги голосования не являются юридически обязывающими для власти, поскольку оно не было привязано к конкретному законопроекту.
Позиция сената Берлина зависит от его нового политического состава. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Христианско-демократический союз (ХДС), Свободная демократическая партия (СвДП) и правопопулистская "Альтернатива для Германии" выступают против возможной экспроприации. Левые поддерживают эту процедуру, а партия "Союз-90 / Зеленые" считает такой шаг "крайним средством".
Как уже сообщалось, по результатам выборов кандидат СДПГ Франциска Гиффай станет первой женщиной-мэром немецкой столицы. В комментарии СМИ она сказала, что хочет обсудить возможность коалиции с представителями "Зеленых" и ХДС.
Напомним, в апреле этого года Федеральный конституционный суд Германии отменил решение об установлении верхней границы арендной платы за жилье в Берлине.
Высокая квартплата, с одной стороны, и недостаток предложения - с другой является проблемой для многих берлинцев, не имеющих собственной квартиры. В апреле 2019 года в Берлине прошли многотысячные протесты с требованием к властям вмешаться в ситуацию.
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