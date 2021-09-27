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Дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу освободили из-под стражи в Канаде
12:46 27.09.2021 |
Стало известно, что финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) заключила сделку с Министерством юстиции США, в рамках которой она сможет вернуться на родину после того, как около трёх лет она провела под домашним арестом в Канаде.
Согласно имеющимся данным, Ваньчжоу придётся признать часть вины по обвинениям в мошенничестве, а прокурор отложит судебное преследование и в дальнейшем снимет обвинения. Канадский судья приказал освободить Мэн из-под стражи после того, как американская прокуратура объявила о достижении соглашения во время заседания, которое прошло в режиме видеоконференции. Вместе с этим в Китае были освобождены из-под стражи два гражданина Канады, которые были задержаны по обвинению в шпионаже вскоре после ареста Ваньчжоу.
Напомним, американское правительство добивалось ареста и экстрадиции дочери основателя Huawei Жэня Чжэнфэя в США в связи с обвинениями в мошенничестве, в том числе в продаже оборудования Huawei Ирану в обход американских санкций. После освобождения Мэн китайское информационное агентство «Синьхуа» заявило, что финансовый директор Huawei сможет покинуть Канаду «благодаря неустанным усилиям» китайского правительства. В сообщении отмечалось, что госпожа Ваньчжоу намерена вернуться на родину, чтобы воссоединиться со своей семьёй.
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