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Американцам запретят торговать гособлигациями РФ на вторичном рынке
11:38 23.09.2021 |
Палата представителей Конгресса США в среду, 22 сентября, запретила американцам покупать и продавать российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Запрет содержится в поправке к оборонному бюджету на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, которая, по информации агентства Bloomberg, была в среду единогласно принята нижней палатой Конгресса.
Поправку внес конгрессмен от штата Калифорния и член Демократической партии Брэд Шерман. Запрет на покупку и продажу облигаций в любой валюте, выпущенных ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней представляет собой очередной ответ на вмешательство России в американские выборы.
Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что эта мера "может привести к увеличению финансовых затрат для России, особенно во время рыночных потрясений", однако незначительно повлияет "на способность страны привлекать средства на мировых рынках, учитывая масштабные валютные и золотые резервы российского правительства". В то же время деятельности американских компаний в России будет нанесен серьезный ущерб. Целиком оборонный бюджет с этой поправкой должен быть вынесен на голосование еще на этой неделе.
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