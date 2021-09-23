В ФРС предупредили о сохранении высокой инфляции в ближайшие месяцы

Инфляция останется повышенной в ближайшие месяцы, и ФРС готова действовать, если это сохранится в долгосрочной перспективе, заявил глава американского центробанка Джером Пауэлл.

"Инфляция повышена и, вероятно, останется такой в ближайшие месяцы перед тем, как сократиться, по мере того как экономика открывается и восстанавливаются затраты (граждан). Мы видим повышающее давление на цены, особенно из-за того, что "пробки" в некоторых секторах ограничили скорость реакции производства в краткосрочной перспективе", - сказал глава ФРС на пресс-конференции.

"Индикаторы ожиданий инфляции в более долгой перспективе, как представляется, в целом соответствуют нашей долгосрочной цели в 2% (годовых - ред.) и, если повышенная долговременная инфляция станет причиной для серьезного беспокойства, мы, конечно, ответим и используем наши инструменты, чтобы обеспечить инфляцию на уровне, соответствующем нашей цели", - сказал Пауэлл.

Сокращение стимулирования экономики США путем закупки активов может наступить в середине следующего года, заявил Пауэлл.

"Хотя решений не принималось, участники (совета ФРС - ред.) в целом считают, что коль скоро восстановление экономики идет своим чередом, будет, вероятно, подходящим процесс постепенного сокращения (выкупа активов), который завершится примерно к середине следующего года", - заявил Пауэлл на пресс-конференции.

ФРС США планирует продолжать выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции, говорится в сообщении регулятора по итогам сентябрьского заседания.