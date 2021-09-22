Станет ли гигант недвижимости Evergrande китайским Lehman Brothers?

Китайский гигант в сфере недвижимости Evergrande оказался на грани банкротства. Акции компании на Гонконгской фондовой бирже стремительно дешевеют: менее чем за год они потеряли 84% своей цены. Это произошло после того, как фирма объявила о масштабе своих финансовых проблем. По сообщениям СМИ, совокупный долг компании в данный момент составляет около 300 млрд долларов.

До недавних пор Evergrande являлся вторым по величине застройщиком в КНР. Если китайский гигант объявит дефолт, его многочисленные кредиторы и поставщики понесут огромные убытки. И этим дело не ограничится: аналитики указывают на то, что возможный крах столь крупного предприятия представляет серьезные риски для финансовой стабильности и экономического роста Китая. Это может обернуться проблемами для банковского сектора страны и в худшем случае вызвать цепную реакцию, отмечает специалист по китайской экономике, профессор Франкфуртской школы финансов и менеджмента Хорст Лёхель (Horst Löchel).

Некоторые эксперты даже сравнивают сложившуюся ситуацию с банкротством американского инвестиционного банка Lehman Brothers, повлекшим за собой всемирный финансово-экономический кризис 2008 года. Большинство обозревателей, однако, считают, что столь масштабных последствий на этот раз все же удастся избежать.

Крах Evergrande был предсказуем

Как же столь успешный девелопер, как Evergrand, оказался на грани банкротства? Прежде всего это объясняется его экономической моделью и особенностями китайского рынка. Стремительное развитие компании в первую очередь было обусловлено тем, что на фоне роста китайской экономики в стране резко увечился спрос на недвижимость - как среди рядовых граждан, так и предпринимателей. А это, в свою очередь, привело к росту цен на жилье.

Правительство КНР сейчас пытается замедлить последнюю тенденцию - в числе прочего, ограничивая цены на аренду жильяв городах, чтобы квартиры оставались доступными для населения. Компания Evergrande, в свою очередь, ориентировалась лишь на расширение рынка и при этом закладывала в калькуляцию очень маленькую маржу. В последние месяцы этот карточный домик становился все менее стабильным и теперь готов рухнуть.

Кроме того, топ-менеджеры компании, очевидно, позаботились и о собственном обогащении. Вопреки правилам Evergrande, шесть его руководителей в начале 2021 года досрочно продали на бирже свои пакеты акций фирмы.

Спасут ли Evergrande китайские власти?

Совет директоров Evergrande, однако, пообещал выполнить свои обязательства перед покупателями, инвесторами и банками. К примеру, в компании объявили, что готовы расплатиться с мелкими инвесторами недвижимостью.

При этом вопрос о том, будут ли китайские власти спасать отраслевого гиганта, пока остается открытым. Профессор Хорст Лёхель уверен, что правительство КНР не допустит банкротства столь крупного предприятия, ведь риски для финансовой системы страны были бы слишком велики. Кроме того, наличие доступного жилья является важнейшей частью системы соцобеспечения китайских пенсионеров, отмечает эксперт.

В помощи компании Evergrande со стороны властей, однако, уверены далеко не все. "Тот, кто поначалу утешал себя надеждой на то, что китайское руководство предпримет шаги по спасению компании, вынужден признать, что такой сценарий с каждым днем становится все менее вероятным", - считает глава финансовой компании Schön & Co Маркус Шён (Markus Schön).

К каким последствиям может привести крах Evergrande?

В данный момент основной вопрос заключается в том, к каким последствиям банкротство Evergrande привело бы не только в Китае, но и за его пределами. Маркус Шён отмечает, что сектор недвижимости Китая остается относительно закрытым, поэтому масштабных последствий удастся избежать.

Схожего мнения придерживается и Хорст Лёхель. На его взгляд, происходящее, скорее, заставит инвесторов задуматься о том, стоит ли им продолжать инвестировать в китайскую экономику и покупать китайские облигации или акции. "Подобные вопросы создают неопределенность на рынке", - отмечает специалист.

Бедственное положение Evergrande, впрочем, уже отразилось на мировых фондовых биржах. Фондовый рынок Гонконга обвалился на 3,9% и опустился до самого низкого уровня за последний год. Негативные настроения распространились и на европейские фондовые индексы, включая DAX и FTSE. Из-за беспокойства инвесторов по поводу возможного банкротства Evergrande на рынке акций начались распродажи.

Акции горнодобывающих предприятий также упали в цене: инвесторы опасаются, что тяжелое положение Evergrande отрицательно скажется на экономическом росте Китая. "Учитывая, что Китай является крупнейшим в мире потребителем многих полезных ископаемых и металлов, любой спад экономики КНР существенно повлияет на спрос на сырьевые товары", - отмечает в интервью агентству Reuters представитель биржевого брокера AJ Bell Расс Моулд.