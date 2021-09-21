Южная Корея ворвалась в пятёрку стран по уровню инновационной активности. Лидирует — Швейцария

Всемирная организация интеллектуальной собственности составила обновлённый рейтинг стран по уровню инновационной активности, первую пятёрку впервые за историю существования рейтинга замкнула Южная Корея, которая в 2020 году довольствовалась десятой позицией. Турцию, Индию, Вьетнам и Филиппины составители рейтинга считают самыми динамично развивающимися странами.

Рейтинг учитывает не только количество поданных за период патентных заявок, но объём средств, направленных на исследования, а также научную активность и количество сделок в инновационной сфере. Экономический кризис, начало которому положила пандемия, в минимальной степени затронул расходы человечества на научные исследования. Это объясняется тем, что попутно с созданием вакцин активно финансировались и другие изыскания, чей практический результат может иметь значение для человечества в новых условиях.

По итогам прошедших месяцев этого года и всего 2020 года составлен свежий рейтинг инновационной активности. Количество научных публикаций выросло на 7,6 %, а ведущие по инновациям компании увеличили профильные расходы на 10 %. В целом, 60 % попавших в выборку компаний сообщили о росте своих расходов на исследования и разработки. Количество сделок в инновационной сфере выросло в 2020 году на 5,8 %, что значительно выше усреднённого показателя предыдущего десятилетия. Впрочем, если активность инвесторов в азиатском регионе росла, то Северная Америка и Европа демонстрировали спад на этом направлении.

Южная Корея всего за год преодолела сразу пять позиций, переместившись на пятую строчку с десятой. Лидирует в списке Швейцария, второе место занимает Швеция, третье место досталось США, четвёртое - Великобритании. Китай за год поднялся с 14-го места на 12-е. Вьетнам, уже не первый год прогрессирующий в инновациях, расположился на 44-м месте, а сразу за ним идёт Российская Федерация, обошедшая Индию на одну позицию. Замыкает список 50 самых активных в инновационной сфере стран Черногория, а на одну ступень выше расположилась Украина.

Составители списка считают, что Турция, Индия, Вьетнам и Филиппины имеют все шансы укрепить свои позиции в этом рейтинге в ближайшее время. По крайней мере, первая из этих стран уже занимает 41-е место.