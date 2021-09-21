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Двоих республиканцев обвиняют в сокрытии пожертвований из РФ на кампанию Трампа
07:54 21.09.2021 |
Двух политтехнологов Республиканской партии США в понедельник, 20 сентября, обвинили в незаконном финансировании из-за рубежа избирательной кампании бывшего президента Дональда Трампа в 2016 году.
Согласно обвинительному заключению, обнародованному в федеральном суде округа Колумбия, Джесси Бентон и Даг Уид вступили в сговор с целью незаконно переправить десятки тысяч долларов, принадлежавших гражданину России, на выборы президента США. Американское законодательство запрещает иностранным гражданам жертвовать деньги на президентские избирательные кампании.
Имя россиянина не разглашается
Как следует из обвинительного заключения, Бентон и Уид помогли гражданину РФ получить билет на политическое мероприятие по сбору средств для избирательной кампании Трампа в Пенсильвании в сентябре 2016 года.
Россиянин, имя которого в обвинительном заключении не указывается, пожертвовал 25 тысяч долларов комитетам, связанным с Трампом, чтобы принять участие в мероприятии.
При этом истинный источник этих средств на предвыборную кампанию Трампаскрыли, а платеж был тайно проведен через Бентона, выдавшего себя за донора.
По данным агентства AP, россиянин перевел в политическую консалтинговую фирму Бентона 100 тысяч долларов. Оплата была произведена через поддельный счет-фактуру за "консультационные услуги". Отмечается, что Бентон перевел со своей личной кредитной карты 25 тысяч долларов объединенному комитету по сбору средств, оставив себе 75 тысяч.
Бентону и Уиду предъявлено обвинение в заговоре с целью вымогательства и организации незаконного пожертвования на избирательную кампанию со стороны иностранного гражданина, а также подачи ложных записей в Федеральную избирательную комиссию.
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