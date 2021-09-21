Между Косовом и Сербией возникла новая волна напряженности из-за автомобильных номеров

Между Косовом и Сербией резко возросла напряженность, поскольку Приштина развернула дополнительные полицейские силы на границе в связи с выполнением требования о снятии сербских номерных знаков с автомобилей, въезжающих в Косово.

Об этом говорится в публикации агентства AP, сообщает "Европейская правда".

Косовская полиция специального назначения с бронетехникой была направлена ​​к границе, поскольку сотни косовских сербов подъехали к границе на своих авто в знак протеста против этого шага. Они заблокировали один из контрольно-пропускных пунктов.

Полиция Сербии на протяжении многих лет снимает номерные знаки с зарегистрированных в Косове автомобилей, въезжающих в Сербию. Последний шаг косовских властей является "ответным ударом".

Сербия не признает свою бывшую провинцию Косово как отдельное государство и рассматривает границу только как административную и временную.

Косовские чиновники заявили, что с понедельника номерные знаки, выданные в Сербии, будут заменены на временные, и для осуществления этих мер была развернута дополнительная полиция.

Обе стороны договорились в ходе переговоров при посредничестве ЕС в 2014 году разрешить беспрепятственное движение. Однако официальные лица Косова заявили, что срок действия соглашения уже закончился, и теперь на территории действительны только знаки Косова.

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание государственного совета национальной безопасности на вторник, поскольку местные сербские официальные лица из Косова попросили Белград о помощи.