Взаимные инвестиции США и Китая в технологический сектор за четыре года сократились на 96 %

Торговая война и пандемия привели к существенному обособлению полупроводникового сектора США и Китая соответственно. Как гласит статистика, взаимные инвестиции в целом в период с 2016 по 2020 годы сократились на 75 %, а в технологическом секторе падение достигло 96 %. Китайские инвесторы теперь переключились на страны Европы и Африки.

Данными исследования Bain & Co. делится популярный японский ресурс Nikkei Asian Review. Снижение инвестиций между США и КНР носило ассиметричный характер. Если китайские инвестиции в американскую экономику за период с 2016 по 2020 годы сократились на 85 %, то американские инвестиции в КНР сократились всего на 38 %. По итогам прошлого года американские инвесторы вложились в китайскую экономику на сумму $8,69 млрд, а китайские инвесторы поддержали экономику США на сумму не более $7,2 млрд. Пять лет назад китайские инвесторы вложили в экономику США не менее $48,5 млрд. Сильнее всего пострадали технологический сектор, сфера недвижимости и здравоохранения.

С 2018 года по апрель текущего США внесли в чёрный список 168 китайских компаний, не считая Huawei Technologies и её подразделений. По мнению экспертов, тенденция к обособлению экономик будет сохраняться в ближайшие годы, но на полное разделение нельзя рассчитывать, поскольку страны не смогут обойтись друг без друга абсолютно во всех сферах. Компаниям предстоит выявить «слабые места» в своих цепочках поставок, чтобы найти альтернативных партнёров и снизить риски, вызываемые геополитическими процессами.