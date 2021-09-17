В Китае запретили делать финансовые прогнозы, альтернативные государственным

Как сообщает Financial Times, власти Китая запретили делать финансовые прогнозы, альтернативные государственным. В Шанхае власти арестовали 14 подозреваемых в манипуляциях с акциями, удалили более 17 тысяч записей в Сети с «вредоносной информацией» и закрыли более 8000 незаконных онлайн-счетов.

Власти Китая объясняют аресты борьбой с манипулированием ценами на акции, которое производится в прямых эфирах, через мессенджеры и другие каналы. В частности, был арестован финансовый блогер более чем с 5 млн подписчиков, Хуан Шэн, а его аккаунты в WeChat и Weibo были заблокированы. Ещё один блогер, Сюй Сяофэн, не оставлял сообщения с июля, а сообщения блогера И Вэя в Weibo были просто удалены.

Считается, что такие меры заставят замолчать тех, чьё мнение расходится с официальной государственной версией. При этом инвесторы лишатся информации о реальной ситуации в экономике. Анонимный источник также подтвердил, что Китай удалил из открытого доступа статистику о домохозяйствах и компаниях, а также другие данные.

Также источник пишет, что сейчас в мире может быть всего 10 человек, которые знают информацию об экономических планах и постановлениях Пекина. Это председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, члены комитета Политбюро и некоторые ключевые чиновники.