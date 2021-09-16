Глобальный долг приблизился к рекордным $300 триллионам - IFF

Показатель глобального долга во втором квартале 2021 года вырос до нового рекордно высокого уровня, приблизившись к отметке $300 триллионов, в то же время соотношение долга к ВВП впервые с начала пандемии сократилось.

Об этом сообщил во вторник информагентство Reuters со ссылкой на Институт международных финансов (IFF), передает Укринформ.

«Общий уровень глобального долга, включая долги правительств, домохозяйств, корпораций и банков вырос на $4,8 триллиона в конце июня, достигнув $296 триллионов, после незначительного снижения в первом квартале», - отмечается в сообщении.

Таким образом, глобальный долг увеличился на $36 трлн по сравнению с ситуацией до пандемии.

«Если займы будут продолжаться и дальше такими темпами, мы ожидаем, что глобальный долг превысит $300 триллионов», - отметил директор по устойчивому развитию IIF Эмре Тифтик.

При этом отмечается, что увеличение уровня долга было самым высоким среди стран с развивающимися рынками.

Как сообщалось, Международный валютный фонд в последнем прогнозе улучшил перспективы глобального экономического роста в 2022 году. Ожидания в 2021 году остаются на прогнозируемом ранее уровне.