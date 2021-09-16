Австралия построит атомные подлодки, чтобы противостоять Китаю

США, Британия и Австралия договорились о тесном партнерстве в сфере обороны и безопасности, в рамках которого Австралия впервые в истории построит подводные лодки с ядерными силовыми установками.

Однако она по-прежнему не будет иметь ядерного оружия.

Австралия и ее союзники обеспокоены ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках партнерства стран AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США) Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подлодок и станет всего лишь седьмой страной в мире, у которой появится подобный флот.

Также три страны намерены тесно сотрудничать в киберсфере и квантовых технологиях.

Посольство КНР в Вашингтоне призвало участников союза отказаться от мышления холодной войны.