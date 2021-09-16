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Северная и Южная Кореи почти одновременно испытали баллистические ракеты
09:02 16.09.2021 |
Северная и Южная Кореи провели тестовые запуски баллистических ракет с интервалом в несколько часов, что подчеркивает усиление гонки вооружений на полуострове на фоне застоя переговоров по ядерной проблеме КНДР.
Северная Корея запустила две ракеты с полигона в центральной части страны в сторону Японского моря - впервые за полгода и в очередное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.
В это время министры иностранных дел Китая и Южной Кореи Ван И и Чон Ый-йонг обсуждали в Сеуле региональную ситуацию.
Несколько часов спустя в тот же день, 15 сентября, Южная Корея успешно испытала свою первую ракету, запускаемую с подводной лодки, известную как SLBM, став таким образом седьмой страной в мире, обладающей таким оружием. Этот запуск был объявлен заранее и не являлся ответом на действия Пхеньяна.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, наблюдавший за испытанием, заявил, что его страна теперь обладает "эффективным средством против провокаций со стороны Северной Кореи, когда бы они ни случились".
Он сказал, что Южная Корея будет расширять свои военные программы, чтобы всегда превосходить силой Северную Корею.
Северокорейское государственное агентство ЦТАК распространило комментарий сестры правителя страны Ким Чен Ына, Ким Ё Чен, назвавшей слова Мун Чжэ Ина нелогичными, вызывающими сожаление и ведущими к разрыву отношений.
По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, две северокорейские ракеты пролетели около 800 км на максимальной высоте 60 км, прежде чем упасть в океан. Южная Корея и США проводят совместный анализ с целью определить, к какому типу они относились.
До этого, в ночь на понедельник, КНДР произвела испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности нового типа.
9 сентября на параде в Пхеньяне была продемонстрирована межконтинентальная баллистическая ракета, способная, по словам северокорейских представителей, долететь до Европы и большей части территории США. В прошлые выходные там заявили о намерении испытать крылатую ракету большой дальности, являющуюся "стратегическим оружием большой мощности".
Совет Безопасности ООН запретил КНДР испытывать баллистические ракеты, но не сделал того же в отношении крылатых ракет, посчитав их менее опасными.
Северная Корея утверждает, что не испытывала баллистических ракет с 2017 года.
Хотя ракеты, по данным минобороны Японии, упали вне ее 200-мильной морской экономической зоны, японский премьер Йосихидо Суга назвал действия Пхеньяна возмутительными. США расценили их как угрозу соседям КНДР и всему мировому сообществу.
"Запуск ракет в один и тот же день двумя Кореями - экстраординарное событие, - заявил агентству Франс пресс профессор сеульского университета Йонсей Джон Дельюри. - Оно лишний раз подчеркивает, что на полуострове идет интенсивная гонка вооружений".
Северная Корея наращивает военную мощь, невзирая на экономический кризис, один из тяжелейших в ее истории. Вашингтон неоднократно предлагал ей свернуть ядерные и ракетные разработки в обмен на смягчение санкций, но получал отказ.
По мнению экспертов, Пхеньян проводит ракетные пуски не только для улучшения своих технологий, но и чтобы повысить ставки и усилить его позиции на переговорах с США.
КНДР страдает от продовольственного дефицита и уже более года практически полностью отрезана от внешнего мира, включая ее главного экономического партнера, Китай, чтобы предотвратить распространение Covid-19.
Последний раз она запустила две ракеты неизвестного класса 25 марта 2021 года.
Нынешнее северокорейское испытание - второе со времени избрания президентом США Джо Байдена.
По данным МАГАТЭ, Пхеньян предположительно вновь запустил реактор для выработки оружейного плутония в Йонбене.
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