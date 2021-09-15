Казино Макао потеряли $14 млрд капитализации в ожидании усиления надзора

Капитализация крупнейших игорных компаний Макао (провинция КНР) накануне обвалилась на $14 млрд после того, как регулирующие органы Китая заявили о планах изменить правила работы казино, пишет Bloomberg.

Акции оператора казино Sands China рухнули на 30%, Wynn Macau - на 27,5%, Galaxy Entertainment Group - на 18,4%. Для ряда компаний такое падение стало рекордным за всю историю существования.

Индекс Bloomberg Intelligence, который включает акции шести крупнейших операторов казино в Китае, упал на рекордные 19%.

Как отмечает издание, власти КНР планируют изменить правила лицензирования игорного бизнеса, а также ввести новые ограничения для операторов казино, включая назначение представителей власти для надзора за компаниями. С 15 сентября начнутся общественные консультации для обсуждения изменений в законодательстве.

Макао считается одним из крупнейших игорных центров мира. Кроме того, это единственное место в Китае, где разрешены азартные игры.