США обеспокоены ростом активности России и Китая по прокладке подводных интернет-кабелей

Атлантический совет представил в США доклад «Киберзащита через дно океана: геополитика безопасности подводных кабелей». Его авторы выразили обеспокоенность по поводу того, что правительства некоторых стран, особенно России и Китая, наращивают усилия по покупке или усилению влияния на компании, занимающиеся прокладкой подводных интернет-кабелей.

Подводные магистрали являются основой интернета, поэтому Атлантический совет опасается, что принадлежащие России и Китаю компании, занимающиеся прокладкой кабелей, могут представлять угрозу национальной безопасности США и стран-союзниц. В настоящее время около 59 % магистральных подводных кабелей прокладываются и обслуживаются частными компаниями. В это же время менее 20 % кабелей проложены и обслуживаются государственными или подконтрольными властям предприятиями. Авторы исследования считают, что эта ситуация начинает меняться.

«В мире происходит быстрое расширение количества подводных интернет-кабелей. В 2016 году в эксплуатацию по всему миру было введено 15 новых кабелей. В 2020 году было проложено 28 кабелей, что является феноменальным ростом и показывает, насколько сильно мы зависим от этой инфраструктуры», - считает автор доклада Джастин Шерман (Justin Sherman).

Он также отметил, что в этом году китайские компании планируют реализовать 44 проекта, связанных с подводными кабелями. Часть из них выполняется в рамках правительственной программы, на финансирование которой выделено $1 трлн. Программа предполагает финансирование развития инфраструктурных проектов в десятках стран с участием крупнейших операторов связи, в том числе China Mobile, China Telecom, China Unicom и Huawei Marine. Все эти компании владеют, обслуживают или строят части подводной кабельной сети Китая.

«Китай предложит хорошую цену, но с ним связана фундаментальная проблема. Если вы используете китайское оборудование, я думаю, все понимают, что существует большая вероятность того, что они будут шпионить за вами. Будете ли вы чувствовать себя комфортно, зная, что Китай имеет физический доступ к вашему кабелю или сети вашего провайдера? Ответ должен быть отрицательным», - считает Джеймс Льюис (James Lewis), вице-президент и руководитель программы по технологиям и государственной политике Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

В отчёте также сказано, что российские компании, такие как Ростелеком, осуществили прокладку подводных кабелей, чтобы соединить отдалённые острова с материковой частью страны и Европой. Отмечается, что в дальнейшем эта деятельность будет продолжена и только в этом году Россия введёт в эксплуатацию не менее трёх подводных кабелей.

Американские власти обеспокоены такой активностью и уже предпринимают меры по противостоянию. В прошлом году Федеральная комиссия по связи (FCC) отказала в выдаче лицензии на прокладку кабеля для Pacific Light Cable Network, проекта по прокладке подводных кабелей, в котором помимо американских Facebook и Google участвовала телекоммуникационная компания из Гонконга. FCC и Министерство юстиции США выступили против этого проекта, посчитав его угрозой национальной безопасности страны.

Источник отмечает, что внимание к вопросам шпионажа через подводные кабели не является теоретическим интересом. Например, США и Великобритания уже давно используют подводные кабели для получения информации. Ещё в 70-х годах прошлого века Агентство национальной безопасности проводило операцию Ivy Bells, в рамках которой подводные лодки и водолазы сбрасывали специальные записывающие устройства на подводные кабели, проходящие вблизи советских военно-морских баз на Курильских островах. Каждые пару недель водолазы возвращались и забирали записывающие устройства. Программа действовала несколько лет, пока сотрудник АНБ Рональд Пентон (Ronald Penton) не сообщил о ней в КГБ. Пентона арестовали в 1985 году, после чего он провёл в тюрьме 30 лет и вышел на свободу в 2015 году.