Финансовые новости
- |
- 15.09.21
- |
- 10:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Афганистан: источники сообщают, что руководители движения «Талибан» поссорились
10:51 15.09.2021 |
Абдул Гани Барадар подписал соглашение в Дохе, согласно которому американские войска были выведены из Афганистана
По данным собеседников службы Би-би-си на языке пушту, во время совещания в президентском дворце один из основателей "Талибана" вице-премьер Абдул Гани Барадар разругался с Халилом Рахманом Хаккани - министром по делам беженцев и видным представителем "Сети Хаккани". Сообщается, что два чиновника обменивались крепкими выражениями, в перепалке также участвовали сторонники каждой из сторон в правительстве.
Информацию о конфликте, произошедшем на прошлой неделе, подтвердил высокопоставленный член движения "Талибан" и человек, связанный с участниками событий.
Как сообщают источники, причиной спора стало недовольство Барадара структурой нового правительства Афганистана.
Впрочем, как утверждается, настоящий корень разногласий - спор о том, кого считать главным архитектором победы талибов. Если верить этим данным, Барадар считает, что приход талибов к власти - заслуга тех, кто занимался переговорами и дипломатией, то есть таких людей, как он. При этом члены группы "Сеть Хаккани", которой руководят высокопоставленные талибы, считают, что все решили их военные успехи.
Именно Барадар был первым в истории высокопоставленным представителем талибов, который провел прямые переговоры с президентом США: в 2020 году он по телефону говорил с Дональдом Трампом. До этого он подписал соглашение в Дохе, согласно которому из Афганистана были выведены американские войска.
При этом "Сеть Хаккани" связывают с самыми кровавыми нападениями, осуществленными в последние годы против вооруженных сил Афганистана и их западных союзников. Власти США, так же как России, считают ее террористической организацией. Лидер "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани назначен в новом правительстве Афганистана министром внутренних дел.
Что делает Барадар?
Слухи о конфликте среди талибов начались на прошлой неделе, после того, как Барадар, один из самых известных представителей движения, внезапно перестал появляться на публике. В социальных сетях даже возникли предположения о его смерти.
Однако источники среди талибов сообщили Би-би-си, что после конфликта Барадар покинул Кабул и отправился в Кандагар.
В понедельник несколько связанных с "Талибаном" сайтов опубликовали аудиозапись, на которой человек с голосом Барадара говорит, что "уехал в командировку". "Где бы я сейчас ни находился, мы все в порядке", - утверждает он. Би-би-си не может подтвердить подлинность этой записи.
Талибы утверждают, что никакого спора не было, и Барадар находится в безопасности, но дают противоречивые сведения о том, чем он сейчас занят. Официальный представитель движения сначала сообщил что Барадар отправился в Кандагар на встречу с верховным лидером, но позже заявил Би-би-си, что тот "устал, и ему требуется отдых".
По данным источников, Барадар может вскоре вернуться в Кабул и публично опровергнуть, что он поспорил с другими членами кабинета.
У многих афганцев есть основания не верить утверждениям талибов о своих лидерах. В 2015 году группировка признала, что более двух лет скрывала смерть основателя и руководителя "Талибана" Муллы Омара. При этом в течение всего этого времени от его имении регулярно делались различные заявления.
Между тем, в тени до сих пор остается верховный лидер талибов Хибатулла Ахундзада, который никогда не появлялся на публике, но является политическим, военным и религиозным руководителем движения.
Талибы захватили власть в Афганистане в середине августа. Они сформировали правительство, в составе которого только мужчины, некоторые из которых последние 20 лет активно воевали с американскими и другими западными войсками.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Фото как доказательство «заговора»: Зачем Авакова, Яценюка и Гройсмана лепят в одну партию
ТОП-НОВОСТИ
|Версии предательства. Зачем глава ВСК Безуглая выставляет Зеленского обманщиком
|По стопам Януковича. Чем грозят Украине Олимпийские игры от Зеленского
|Конец мнимой деолигархизации. Зачем французы сравнили Зеленского с пособниками нацистов
|Cherchez la femme: Кто та женщина-олигарх, о которой говорил Данилов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Афганистан: источники сообщают, что руководители движения «Талибан» поссорились
|Президент Сальвадора признал технические сложности при внедрении биткоин-платежей
|Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом
|Немецкий регулятор получил документы на сертификацию «Северного потока – 2», рассмотрение займет до 4 месяцев
|Северная Корея тестово запустила крылатую ракету большой дальности
|Иран возобновляет сотрудничество с МАГАТЭ
|Талибы разрешили женщинам учиться в университетах. Но отдельно от мужчин
Это интересно
|Электрокар Mercedes-Benz Vision AVTR научился читать мысли
|Apple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhone
|Нью-Йорк запретил продажу автомобилей с ДВС после 2035 года
|Установлен рекорд эффективности кремниевых солнечных элементов — 25,54%
|Суд в Нидерландах признал таксистов Uber наемными работниками
|Google упрощает освобождение места на телефоне. Files автоматически удалит фото и видео, сохранённые в облаке
|Epic Games обжалует решение суда по делу против Apple