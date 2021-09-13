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Северная Корея тестово запустила крылатую ракету большой дальности
12:53 13.09.2021 |
Северная Корея осуществила тестовый запуск крылатой ракеты большой дальности, которая потенциально могла бы поразить цели на территории Японии.
Как сообщает ВВС, об этом сообщили госСМИ.
Тестовые запуски осуществили в течение выходных, отмечается, что ракеты пускали на 1500 км. Это назвали стратегически важным испытанием для того, чтобы гарантировать безопасность Северной Кореи и обеспечить "мощное сдерживание".
Новые испытания могут свидетельствовать, что у Северной Кореи, несмотря на экономические трудности, все еще есть деньги на разработку оружия.
В экспертных кругах есть мнения, что это первая в стране крылатая ракета большой дальности, которая потенциально может нести ядерную боеголовку.
Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее проводить испытания баллистических ракет. Их считают более опасными из-за способности нести мощный заряд, достигать более дальние цели и двигаться с большей скоростью.
Представитель правительства Японии Катсунобу Като заявил, что страна серьезно обеспокоена испытаниями и вместе с США и Южной Кореей следит за ситуацией.
Агентство Yonhap сообщило, что военные специалисты Южной Кореи тщательно анализируют последние тестовые запуски вместе с разведкой США.
В командовании ВС США Тихоокеанского региона заявили, что видят в испытании подтверждение того, что Северная Корея и дальше сосредоточено на военных программах и это представляет угрозу для её ближайших соседей и международного сообщества. Также они заверили в непоколебимой готовности США защищать своих союзников, Южную Корею и Японию.
На этой неделе планируется встреча должностных лиц высокого уровня от всех трех стран по Северной Корее и её ядерных программах.
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