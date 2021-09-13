Северная Корея тестово запустила крылатую ракету большой дальности

Северная Корея осуществила тестовый запуск крылатой ракеты большой дальности, которая потенциально могла бы поразить цели на территории Японии.

Как сообщает ВВС, об этом сообщили госСМИ.

Тестовые запуски осуществили в течение выходных, отмечается, что ракеты пускали на 1500 км. Это назвали стратегически важным испытанием для того, чтобы гарантировать безопасность Северной Кореи и обеспечить "мощное сдерживание".

Новые испытания могут свидетельствовать, что у Северной Кореи, несмотря на экономические трудности, все еще есть деньги на разработку оружия.

В экспертных кругах есть мнения, что это первая в стране крылатая ракета большой дальности, которая потенциально может нести ядерную боеголовку.

Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее проводить испытания баллистических ракет. Их считают более опасными из-за способности нести мощный заряд, достигать более дальние цели и двигаться с большей скоростью.

Представитель правительства Японии Катсунобу Като заявил, что страна серьезно обеспокоена испытаниями и вместе с США и Южной Кореей следит за ситуацией.

Агентство Yonhap сообщило, что военные специалисты Южной Кореи тщательно анализируют последние тестовые запуски вместе с разведкой США.

В командовании ВС США Тихоокеанского региона заявили, что видят в испытании подтверждение того, что Северная Корея и дальше сосредоточено на военных программах и это представляет угрозу для её ближайших соседей и международного сообщества. Также они заверили в непоколебимой готовности США защищать своих союзников, Южную Корею и Японию.

На этой неделе планируется встреча должностных лиц высокого уровня от всех трех стран по Северной Корее и её ядерных программах.