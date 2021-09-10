Финансовые новости
- |
- 10.09.21
- |
- 11:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китайские власти замедлили процесс одобрения новых онлайн-игр
09:35 10.09.2021 |
Китай временно замедлил процесс утверждения всех новых онлайн-игр. Этот шаг является очередной мерой в борьбе против игровой зависимости среди молодёжи. Издание South China Morning Post заявило, что стратегия замедления решений по одобрению новых игр была объявлена в среду после встречи китайских властей с игровыми компаниями, включая Tencent и NetEase.
В августе Китай запретил детям до 18 лет играть в видеоигры более трёх часов в неделю, заявив, что это необходимо для обуздания растущей игровой зависимости среди юных жителей страны. Китай провёл широкомасштабный комплекс мер в технологическом секторе, чтобы усилить государственный контроль над этой сферой.
Знакомые с вопросом источники сообщают, что власти твёрдо намерены сократить количество новых игр, а задержки в процессе лицензирования необходимы для обеспечения плавного и успешного развёртывания мер по снижению игровой зависимости среди несовершеннолетних. Кроме того, сообщается, что игровым компаниям было дано указание очистить свои игры от того, что власти называют «неправильным набором ценностей», включая «поклонение деньгам» и «гомосексуальную любовь».
По мнению аналитиков, приказы, отданные издателям игр, сигнализируют о решимости китайских регуляторов обуздать эту отрасль. Вероятно, решение серьёзно ударит по игровому бизнесу. Когда Пекин в последний раз приостановил одобрение видеоигр, более 28 тысяч компаний из этой сферы закрылись в 2018 и 2019 годах.
Китайские регулирующие органы обычно одобряют десятки игр, разрабатываемых отечественными студиями, каждый месяц, однако весьма строги в отношении иностранных онлайн-игр. В первой половине этого года были утверждены 592 игры, что превышает показатель в 575 игр за аналогичный период прошлого года, но не дотягивает до результата первого полугодия 2019 года, когда были одобрены 850 новых игр.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Расследование CNN о «Вагнергейте». Зачем Банковая распространяет дезинформацию от ФСБ РФ
|НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых
|Долой внешнее управление. Как Витренко укрепляют в «Нафтогазе»
|Вадим Денисенко: Правительство нужно снимать до того, как начинаются бунты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китайские власти замедлили процесс одобрения новых онлайн-игр
|В Дании отменены все ограничения, связанные с пандемией
|В Германии начинают продавать погоду на 2022 год
|В Исландии открыт крупнейший в мире завод по откачке CO2 из атмосферы
|Китай способен уничтожать спутники противников, заявил глава Космических сил США
|Легализация Сальвадором биткоина привела к распродажам его гособлигаций
Это интересно
|В Исландии открыт крупнейший в мире завод по откачке CO2 из атмосферы
|Представлен первый в истории Smart размером с MINI Countryman
|40% web-трафика исходит от вредоносных ботов
|Microsoft запустила Start — персонализированную новостную ленту для Windows 11, мобильных устройств и не только
|Google добавила в приложение Gmail поддержку звонков
|Motorola показала по-настоящему беспроводную зарядку с дальностью действия 3 метра
|BMW показала электрокар, полностью сделанный из вторсырья