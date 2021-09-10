Финансовые новости
- |
- 10.09.21
- |
- 09:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Дании отменены все ограничения, связанные с пандемией
08:16 10.09.2021 |
Власти Дании отменили с пятницы, 10 сентября, все ограничения, введенные ими в связи с коронавирусом. Отныне Covid-19 не считается в этой стране "заболеванием, критическим для общества". Во время посещения массовых мероприятий больше не требуется предъявлять справку о вакцинации. Ранее был отменен и масочный режим.
В начале сентября в Дании впервые за последние полтора года открылись дискотеки, поначалу только для посетителей с так называемыми корона-паспортами - то есть тех, кто привит или переболел ковидом. Теперь дискотеки будут работать для всех желающих.
Причиной отмены противоковидных мер стал высокий уровень вакцинации от коронавируса: полностью привиты 83 процента населения страны старше 12 лет. В то же время сохраняется ряд ограничений для въезда в Данию - в зависимости от страны, из которой въезжает человек. Так, прибывшие из Германии (за исключением граничащей с Данией федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн) обязаны пройти тест на коронавирус.
К концу сентября перейти от обязательных ограничений к рекомендациям собирается и соседняя с Данией Швеция.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых
|Долой внешнее управление. Как Витренко укрепляют в «Нафтогазе»
|Вадим Денисенко: Правительство нужно снимать до того, как начинаются бунты
|Независимые члены набсовета «Нафтогаза» назвали причиной отставки действия главы правления НАК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Дании отменены все ограничения, связанные с пандемией
|В Германии начинают продавать погоду на 2022 год
|В Исландии открыт крупнейший в мире завод по откачке CO2 из атмосферы
|Китай способен уничтожать спутники противников, заявил глава Космических сил США
|Легализация Сальвадором биткоина привела к распродажам его гособлигаций
|Впервые в истории США супруга президента оставила Белый дом ради постоянной работы
Это интересно
|Представлен первый в истории Smart размером с MINI Countryman
|40% web-трафика исходит от вредоносных ботов
|Microsoft запустила Start — персонализированную новостную ленту для Windows 11, мобильных устройств и не только
|Google добавила в приложение Gmail поддержку звонков
|Motorola показала по-настоящему беспроводную зарядку с дальностью действия 3 метра
|BMW показала электрокар, полностью сделанный из вторсырья
|Volkswagen показал предвестника самого дешевого городского электрокара