В Германии начинают продавать погоду на 2022 год

Ежегодно немецким метеорологам приходится давать названия 130-150 циклонам и 50-60 антициклонам, влияющим на погоду в Германии, вернее - в Центральной Европе. Долгое время для этого пользовались стандартными повторявшимися списками - десять для циклонов и десять для антициклонов. В каждом из списков было по 26 женских или мужских имен - по одному на каждую основную букву латинского алфавита. До 1998 года циклонам давали женские имена, антициклонам - мужские, но затем ввели ежегодную ротацию.

Следующее нововведение на погодном фронте последовало в 2002 году. Из-за финансовых сложностей под угрозой закрытия оказался один из старейших в Германии пунктов наблюдений за погодой - Учебная метеостанция Свободного университета Берлина. Здешний факультет, на котором готовят синоптиков, считается одной из главных кузниц метеорологических кадров в Германии. Ради спасения учебной станции профессиональное сообщество синоптиков, то есть государственная служба Deutscher Wetterdienst (DWD) и частные фирмы, поддержало идею продавать названия циклонов и антициклонов на погодных картах, согласившись пользоваться в своих сводках этими именами.

В полночь со вторника на среду, 7 - 8 сентября, немецкие метеорологи как раз начнут продавать названия циклонов и антициклонов на следующий год. Купить имя, вернее - стать "крестным" или "крестной" немецкой погоды (Wetterpate), в 2022 году можно будет за 240 евро для циклона и за 360 евро для антициклона. Для этого надо оформить заявку на сайте берлинской учебной станции, принять условия соглашения и перевести благотворительный взнос. Получается несколько десятков тысяч евро в год, сделанных буквально из воздуха, но на благие цели. Циклоны в следующем году будут носить в Германии женские имена, антициклоны - мужские.

В 2022 году акции исполнится уже двадцать лет. За это время "крестными погоды" уже стало несколько тысяч человек - жителей Германии, других европейских стран, а также Бразилии, Японии, США и Южной Африки. Немецкие названия циклонов и антициклонов также используются в соседних государствах Европы.

Требования к именам для циклонов и антициклонов в Германии

- В списки ожидания включаются только имена, отвечающие требованиям ЗАГСов. По этому вопросу позволим себе небольшое лирическое отступление. Немецкие ЗАГСы, например, отказываются регистрировать новорожденных под именами Юнге ("Мальчик"), Штёренфрид ("Возмутитель спокойствия"), Йогурт, Кёльн и Боруссия, но принимают такие имена как Тарзан, Шнеевитхен ("Белоснежка"), Престиж и Шанель.

- В качестве названий циклонов и антициклонов не допускаются названия фирм или фамилии. Исключения возможны, если они звучат как имена - например, Фридрих, Мартин, Мерседес.

- Исключаются также двойные имена вроде Марии-Антуанетты, Жан-Жака или Франка-Вальтера.

- В написании имен могут использоваться только основные буквы латинского алфавита и немецкие умлауты (ä, ö, ü).

- Имена должны быть однозначно мужскими или женскими. Например, нельзя "Алекс", но можно "Александр" или "Александра".

Списки составляются в алфавитном порядке - по одному имени на каждую букву. Поэтому нельзя выбрать себе какую-то определенную дату.