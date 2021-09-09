Китай способен уничтожать спутники противников, заявил глава Космических сил США

Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд (John Raymond) заявил, что безопасность страны на последнем рубеже столкнулась с «полным спектром угроз» со стороны Китая. И противостоять им следует совместными усилиями союзников.

В телефонном интервью изданию Nikkei генерал заявил, что китайцы строят или уже построили «всё - от реверсивных глушителей нашей системы GPS - которая обеспечивает навигацию и высокоточную синхронизацию - до глушителей коммуникационных спутников. У них есть ракеты, которые они могут запустить с Земли, чтобы уничтожить спутники. Я убеждён, что эта мощь, которую они наращивают, будет использована ими в любом потенциальном конфликте».

Джон Реймонд первым возглавил Космические силы с момента их создания в 2019 году. Они стали шестой ветвью вооружённых сил США, масштабы их деятельности сравнимы с сухопутными войсками и военно-морскими силами. Генерал отдал армии более тридцати лет, большую часть из которых он прослужил в ВВС.

По его убеждению, США столкнулись в космосе с силой, которая стала намного более конкурентоспособной: «Космос составляет основу наших инструментов национальной власти - будь то дипломатическая, экономическая, информационная и [в целом] национальная безопасность. Конкуренция сверхдержав шире, чем конкуренция только между вооружёнными силами. Она проходит через все правительственные аспекты. Космос имеет для этого решающее значение».

Спутники играют важную роль в военной деятельности США, с их помощью отслеживаются передвижения сил неприятеля и обеспечивается связь между частями. В этой связи, уверен генерал, особое значение приобретают возможность свободного доступа в космос, а также свобода манёвров в космическом пространстве. Есть мнение, что США слишком полагаются на свой космический потенциал: в случае вооружённого конфликта с Китаем или Россией одним из первых шагов, которые следовало бы предпринять, - атаковать американские спутники, чтобы нанести значительный ущерб боеспособности США.

Одним из вариантов развеять такие опасения в отношении Пекина, по мнению Джона Реймонда, было бы налаживание двустороннего диалога между военными. Однако этого не случилось, поскольку напряжение между двумя странами существенно возросло при прежнем президенте США, что породило новый виток гонки. Поэтому приходится полагаться на союзников. В ходе июньского саммита НАТО было выпущено совместное коммюнике, согласно которому при нападении на любого члена альянса приводится в действия Статья 5, затрагивающая вопросы совместной обороны. Однако и этого может быть недостаточно, поскольку отсутствует ясность, можно ли считать таковым нападение на спутники одного из членов организации, а в случае электромагнитной или кибератаки не всегда есть возможность отследить причину. Поэтому каждый случай, согласно утверждённым сейчас нормам, должен рассматриваться в индивидуальном порядке.

Другой проблемой генерал считает космический мусор. США производят мониторинг более чем 30 000 объектов на орбите, включая мусор, и предотвращение столкновений становится всё более сложной задачей. В 2007 году Китай произвёл пробный запуск ракеты для уничтожения вышедшего из строя спутника. Цель была поражена успешно, однако на орбите появились ещё 3 000 мусорных объектов, подсчитали военные специалисты США.

В июне в ходе встречи формата G7 было принято решение о создании норм международного права относительно данного вопроса на уровне ООН и других организаций. Желание участвовать в процессе законотворчества изъявили Россия и Китай, предложившие, среди прочего, ограничить размещение оружия в космосе. Эти предложения были отвергнуты Вашингтоном. Риски для деятельности в космосе возрастают, а препятствия для международного сотрудничества остаются.