Финансовые новости
- |
- 08.09.21
- |
- 21:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Впервые в истории США супруга президента оставила Белый дом ради постоянной работы
14:27 08.09.2021 |
Супруга президента США Джилл Байден вернулась к работе преподавателем - впервые в истории страны первая леди оставила Белый дом ради постоянной работы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
После нескольких месяцев обучения письму и английскому языку студентов общинного колледжа в онлайн-режиме первая леди возобновила очные занятия во вторник в классе муниципального колледжа Северной Вирджинии, где она работает с 2009 года.
70-летняя Джилл Байден преподавала в общественном колледже Вирджинии в течение восьми лет, пока ее муж был вице-президентом, и ранее заявляла, что не собирается отказываться от карьеры. "Преподавание - это не только то, что я делаю. Это то, кем я есть", - говорила она.
Ранее первые леди страны не работали за пределами Белого дома. Они поддерживали мужей, воспитывали детей и выполняли роль хозяйки дома.
Некоторые первые леди были послами своих супругов. Элеонора Рузвельт была особенно активна, она путешествовала по США и отчитывалась перед президентом Франклином Рузвельтом, деятельность которого была ограничена из-за полиомиелита.
Более поздние первые леди, такие как Лора Буш, которая была учительницей начальной школы и библиотекарем, не работали вне дома после рождения детей и не работали после избрания мужа главой государства.
Хиллари Клинтон и Мишель Обама были работающими матерями, которые отказались от продолжения карьеры после переезда в Белый дом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий: Доверие к Разумкову и Кличко становится для Банковой реальной проблемой
|Риски Зеленского и блеф Стефанчука. Куда пойдет деолигархизация
|Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты
|Трансформация Украины за $277 млрд. Что на самом деле презентовал Зеленский в США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Впервые в истории США супруга президента оставила Белый дом ради постоянной работы
|В США назначили ответственную за формирование политики в отношении Украины
|Послы ЕС продлили санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе
|ЕС выпустит «зеленые» облигации объемом EUR250 млрд
|Сальвадор легализовал биткоин. Правительство приобрело 550 BTC
|США готовят к передаче Украине еще один боевой катер
Это интересно
|Названы смартфоны с самым плавным интерфейсом: рейтинг возглавили совершенно новые модели
|Samsung вкладывает деньги в снижение зависимости от зарубежных поставщиков
|Мировые продажи полупроводниковой продукции за год выросли на 29,0%
|Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями
|Автомобиль Apple: появилась информация о сделке с Toyota
|Xiaomi создала автомобильное подразделение. Там уже работают 300 человек
|Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra