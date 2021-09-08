ЕС выпустит «зеленые» облигации объемом EUR250 млрд

Европейская комиссия планирует в октябре провести первую эмиссию "зеленых" облигаций, объем которых в целом достигнет EUR250 млрд, передает Энергореформа.

"Намерение ЕС выпустить "зеленые" облигации в размере EUR250 млрд до конца 2026 года сделает нас крупнейшим эмитентом "зеленых" облигаций в мире. Это также выражает нашу приверженность устойчивости и ставит устойчивое финансирование во главу угла усилий ЕС по восстановлению (от последствий пандемии COVID-19 - ЭР)", - заявил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе.

Согласно сообщению, во вторник в Брюсселе одобрили механизм функционирования "зеленых" облигаций. Он должен гарантировать, что привлеченные средства будут направлены на "зеленые" проекты, и Еврокомиссия будет отчитываться об их влиянии на окружающую среду.

Как сообщала Энергореформа, в июле Еврокомиссия презентовала стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата, Европейский стандарт "зеленых" облигаций, а также приняла делегированный регламент относительно раскрытия финансовыми и нефинансовыми компаниями информации о степени стабильности их деятельности.