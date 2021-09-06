В США Байден снизит арендные ставки на землю для экологических электростанций

Президент США Джо Байден намерен снизить арендные ставки на федеральные земли, которые приобретаются для установки экологических электростанций.

Администрация заявила, что пересмотрит правила, касающиеся возобновляемых источников энергии на государственных землях.

Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM), входящее в состав Департамента внутренних дел, объявило, что запрашивает информацию для разработки предлагаемых "обновлений" и планирует официально предложить нововведения в начале следующего года.

В сообщении, опубликованном в повестке дня администрации по регулированию, приводится часть исполнительного распоряжения, которое предписывает Департаменту внутренних дел определить шаги, которые могут быть сделаны для увеличения производства возобновляемой энергии на государственных землях.

Разработаны мероприятия помогут покупать землю для солнечных и ветровых проектов по более доступной цене.

На данный момент производители чистой энергии жалуются на то, что арендная плата и сборы чрезмерно высокие и затрудняют приток инвестиций.

"Мы признаем, что мир изменился с тех пор, как мы рассматривали это в последний раз, и необходимо внести изменения", - сказала Джани Скотт, старший советник помощника министра внутренних дел по земельным ресурсам и полезных ископаемых.

По данным агентства Reuters, солнечные проекты могут платить до 971 доллара за акр годовой арендной платы, в дополнение к 2000 долларов за мегаватт электроэнергии, в то время как ветряные генераторы могут платить 3800 долларов.

Нефть и газ, тем временем, платят гораздо меньше - от 1,50 до 2 долларов за акр в аренду. Лицензионные платежи за бурение на государственных землях обычно составляют около 12,5 процента.

Администрация Байдена заявила о поддержке расширения использования возобновляемых источников энергии, поскольку она стремится сократить выбросы парниковых газов в США к чистому нуля до 2050 года.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден установил новую цель электрификации национального автопарка, подписав соответствующий федеральный приказ (Executive Order). Согласно принятому документу, к 2030 году продажи электромобилей в США должны составлять не менее 50% от всех проданных новых автомобилей.