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Болгария проведет третьи за год парламентские выборы
21:15 03.09.2021 |
Болгария проведет третьи парламентские выборы в этом году после того, как Социалистическая партия отказалась возглавить правительство после выборов в июле.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Социалисты отказались от планов сформировать действующее правительство после того, как их потенциальные союзники, партия "Есть такие люди" (ITN) и две более мелкие партии, выступающие против взяточничества, отказались их поддержать. Партия вернет мандат президенту 7 сентября.
"Мы старались изо всех сил и призывали к разуму и ответственности, но из этого ничего не вышло", - сказала лидер социалистов Корнелия Нинова, партия которой заняла трете место на выборах.
Решение социалистов было принято после того, как ITN, которая с небольшим перевесом выиграла июльские выборы, и правоцентристская партия ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова ставшая второй, отказались от попыток сформировать правительство в раздробленном парламенте.
Президенту Румену Радеву придется распустить парламент, назначить новое временное правительство и объявить досрочные выборы в течение двух месяцев.
Новые парламентские выборы могут быть проведены уже 7 ноября или совпасть с одним из двух туров президентских выборов 14 или 21 ноября.
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