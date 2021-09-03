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Рейтинг блока Меркель упал до рекордно низкого уровня за три недели до выборов
10:42 03.09.2021 |
Рейтинг консервативного блока ХДС / ХСС упал до рекордно низкого уровня за три недели до парламентских выборов в Германии.
Об этом свидетельствуют данные опроса DeutschlandTrend, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.
Если бы всеобщие выборы состоялись в ближайшее воскресенье, блок ХДС/ХСС получил бы 20% голосов - на семь пунктов меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое низкое значение, которое когда-либо имел блок в этом опросе.
Лидерство в рейтинге имеет Социал-демократическая партия, улучшила свои позиции на семь пунктов до 25%.
"Зеленые" идут на третьем месте с поддержкой 16% избирателей. За месяц партия потеряла три пункта. За ними следуют "Свободные демократы" с 13% (+1), права "Альтернатива для Германии" - 12% (+2) и партия "Левые" - 6%.
Среди опрошенных 35% предпочитают правительство, возглавляемое СДПГ - это на пять пунктов больше, чем в опросе от 20 августа. 24% хотели бы, чтобы ХДС/ХДС и в дальнейшем возглавлял федеральное правительство (-6%). Каждый восьмой (13%, -2) выступает за коалицию, возглавляемую "Зелеными". 28% (+3) не высказывают предпочтения в этом вопросе.
Если бы канцлера Германии выбирали прямым голосования, за лидера СДПГ Олафа Шольца проголосовали бы 43% избирателей. Главу Христианско-демократического союза Армина Лашета поддержали бы только 16%, за лидера "Зеленых" Анналену Бербок проголосовали бы 12% граждан. 29% до сих пор не могут или не хотят выбирать кого-то из трех политиков.
На прошлой неделе опрос Bild также показал, что Социал-демократическая партия Германии значительно опережает консервативный блок ХДС/ХСС.
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