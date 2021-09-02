Идеология помогла талибам прийти к власти в Афганистане – эксперт





Афганские власти до самого конца не верили в уход армии США с территории страны и считали все передвижения американских войск за последние полгода военными маневрами, заявил эксперт по вопросам Ближнего и Среднего Востока, главный редактор интернет-издания «Украина по-арабски» Мохаммад Фараджаллах YouTube-каналу «Клуб экспертов».

«По непонятным причинам афганская верхушка приняла решение по перестановке кадров в армии и поставила министром обороны человека, проходившего длительное лечение в ОАЭ», - добавил эксперт.

Фараджаллах считает, что в связи с этими факторами, афганские вооруженные силы к началу масштабного наступления талибов находились в плачевном состоянии. Кроме того, по мнению эксперта, афганская армия привыкла воевать по американскому образцу, и оказалась не готова к отсутствию массированной авиационной поддержки и спутниковых разведданных.

«В конце апреля американские военные перестали обслуживать афганскую авиацию и передавать разведданные. Они объявили о том, что начинают вывод войск. Афганские власти, в свою очередь, не готовились (к наступлению Талибана - ред.) и не понимали всю важность ситуации. Также эта ситуация наносит урон репутации ЦРУ, которое в своих прогнозах отводило талибам минимум полгода для захвата власти», - подчеркнул востоковед.

Еще одним неверным решением афганской власти, по мнению эксперта, являлась концентрация военных соединений в крупных городах. Это привело к образованию своего рода осажденных гарнизонов без линий снабжения, которые довольно быстро один за другим сдались талибам.

Но главным фактором, принесшим Талибану быструю победу, Мохаммад Фараджаллах считает низкий моральный дух афганской армии. Немногочисленные очаги сопротивления жестко подавлялись талибами, но большая часть армии просто сложила оружие.

«Талибы вели работу с главами кланов, которые имеют огромное влияние на местное население, в том числе и на солдат афганской армии. Когда старший в племени говорит местному солдату бросить оружие и идти домой, у него не остается другого выбора, кроме как подчиниться, так как племенные вожди имеют намного больший авторитет чем неопытные армейские командиры», - отметил эксперт.

Первую часть передачи о ситуации в Афганистане смотрите здесь - https://www.youtube.com/watch?v=gNZAjIyq4KE

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