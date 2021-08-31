В Госдепе назвали условия для сотрудничества с «Талибаном»

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил сотрудничество с фундаменталистским исламским движением "Талибан", если оно будет придерживаться своих "обязательств" в обеспечении свободы передвижений, уважения прав всех афганцев и формирования инклюзивного правительства. Об этом Блинкен заявил в понедельник, 30 августа, на брифинге в Вашингтоне.

"Талибан" стремится к международному признанию и поддержке. Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить", - подчеркнул глава Госдепа.

Блинкен рассказал также, что США переносят свою дипмиссию из Афганистана в столицу Катара Доху. "По состоянию на сегодняшний день мы приостановили свое дипломатическое присутствие в Кабуле. Мы будем использовать офис в Дохе для проведения дипломатической работы с Афганистаном", - объяснил он.

В Афганистане остаются до 200 американцев

В Афганистане остаются американские граждане, добавил госсекретарь США. Предположительно, их число составляет от 100 до 200 человек. По словам Блинкена, Соединенные Штаты постараются обеспечить возможность для этих людей выбраться из страны, хотя эвакуация уже завершена.

30 августа Вашингтон объявил о завершении вывода войск из Афганистана, перешедшего под контроль талибов. Военная миссия США в Афганистане продлилась почти 20 лет. Она началась вскоре после терактов 11 сентября 2001 года.