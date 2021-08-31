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США завершили вывод войск из Афганистана
08:17 31.08.2021 |
США вывезли последних военнослужащих из Афганистана и завершили военную миссию в этой стране. Об этом на брифинге в понедельник, 30 августа, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.
На борту последнего самолета C-17 страну покинул, в том числе, временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон. "Военная эвакуация завершена, но дипломатическая миссия для того, чтобы обеспечить возможность выезда из страны для граждан США и афганцев, желающих уехать, продолжается", - отметил Маккензи.
Из Афганистана не удалось вывезти всех американцев
По его словам, несколько десятков американцев не смогли добраться до последнего рейса. "Мы не смогли забрать всех, кого хотели. Но думаю, что задержись мы на 10 дней дольше, мы все равно не вывезли бы всех", - добавил генерал. В общей сложности США и страны-союзники эвакуировали из Афганистана более 122 тысяч мирных жителей, сообщил Кеннет Маккензи. Военная миссия США в Афганистане продлилась почти 20 лет. Она началась вскоре после терактов 11 сентября 2001 года.
Ранее, 26 августа, эвакуацию из Афганистана завершила также Германия. Исламское фундаменталистскоедвижение "Талибан" захватило власть в стране, взяв 15 августа Кабул. Это произошло после того, как США и их союзники начали вывод войск из Афганистана.
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