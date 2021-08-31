Финансовые новости
- |
- 31.08.21
- |
- 14:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану
08:10 31.08.2021 |
Совет Безопасности ООН в понедельник, 30 августа, поддержал резолюцию, призывающую обеспечить возможность афганцам, желающим покинуть страну, и иностранным гражданам, сделать это безопасным способом. Проект резолюции в СБ ООН поддержали 13 стран, а Россия и Китай воздержались. При этом СБ ООН не поддержал предложенное ранее Францией создание зоны безопасностив Кабуле. В документе содержится также требование к "Талибану" обеспечить соблюдение в Афганистане прав человека, особенно прав женщин, детей и меньшинств. Кроме того международное сообщество требует от новых властей не чинить препятствия доступу в страну гуманитарной помощи.
Резолюцию внесли на рассмотрение Великобритания, ФРГ и Франция. Она "призывает к обеспечению безопасного выезда для тех, кто покидает Афганистан". Заместитель постпреда Франции при ООН Натали Эстиваль-Бродхерст, выступая после голосования, пояснила, что призыв касается как авиаперелетов, так и движения людей через сухопутные границы Афганистана. "Движение "Талибан" взяло на себя определенные обязательства. Теперь оно должно их выполнять", - сказала дипломат.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил российскую позицию тем, что в резолюцию не был включен ряд предложений. По его словам, авторы проигнорировали предложение России включить в нее положение о пагубном влиянии замораживания афганских финансовых активов на экономическую ситуацию в стране, недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана, а также пассажи по борьбе с терроризмом на фоне теракта в аэропорту Кабула.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Цены в новостройках Киева – на пике за 7 лет. Когда они остановятся
|Чаус в обмен на номера Приднестровья: Что выторгует Зеленский за уступку Санду
|Закон об олигархах. Как Данилов и Разумков ломают игрушку Зеленского
|Тревожное молчание Зеленского: Зачем Кремль активизировал боевые действия на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Госдепе назвали условия для сотрудничества с «Талибаном»
|США завершили вывод войск из Афганистана
|Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану
|Чаус в обмен на номера Приднестровья: Что выторгует Зеленский за уступку Санду
|«Лишит Украину транзита»: оператор ГТС отреагировал на соглашение РФ и Венгрии по газу
|В Париже на большинстве улиц запретили ездить быстрее 30 км/ч
Это интересно
|Крупнейший в мире контейнерный перевозчик вложит $1,4 млрд в суда на «зеленом» топливе
|Правительство Саудовской Аравии стало акционером Pagani
|Создана литий-металлическая батарея с рекордной удельной ёмкостью
|Квантовый процессор из стекла может стать ключом к новой архитектуре компьютеров будущего
|Хакеры смогли обойти защиту украинских мобильных операторов, – СБУ
|Google заплатит Apple $15 млрд. за сохранение статуса
|Число пользователей интернета SpaceX Starlink достигло 100 000 абонентов