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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану

08:10 31.08.2021 |

Мир

 


Совет Безопасности ООН в понедельник, 30 августа, поддержал резолюцию, призывающую обеспечить возможность афганцам, желающим покинуть страну, и иностранным гражданам, сделать это безопасным способом. Проект резолюции в СБ ООН поддержали 13 стран, а Россия и Китай воздержались. При этом СБ ООН не поддержал предложенное ранее Францией создание зоны безопасностив Кабуле. В документе содержится также требование к "Талибану" обеспечить соблюдение в Афганистане прав человека, особенно прав женщин, детей и меньшинств. Кроме того международное сообщество требует от новых властей не чинить препятствия доступу в страну гуманитарной помощи.

Резолюцию внесли на рассмотрение Великобритания, ФРГ и Франция. Она "призывает к обеспечению безопасного выезда для тех, кто покидает Афганистан". Заместитель постпреда Франции при ООН Натали Эстиваль-Бродхерст, выступая после голосования, пояснила, что призыв касается как авиаперелетов, так и движения людей через сухопутные границы Афганистана. "Движение "Талибан" взяло на себя определенные обязательства. Теперь оно должно их выполнять", - сказала дипломат.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил российскую позицию тем, что в резолюцию не был включен ряд предложений. По его словам, авторы проигнорировали предложение России включить в нее положение о пагубном влиянии замораживания афганских финансовых активов на экономическую ситуацию в стране, недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана, а также пассажи по борьбе с терроризмом на фоне теракта в аэропорту Кабула.

По материалам: Deutsche Welle
 

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