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В Париже на большинстве улиц запретили ездить быстрее 30 км/ч
16:57 30.08.2021 |
На большинстве улиц Парижа с 30 августа начало действовать ограничение скорости 30 км/ч.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Более высокая скорость останется разрешенной лишь на нескольких крупных улицах - 50 км/ч, а также кольцевой дороге - 70 км/ч.
Главным аргументом в пользу такого решения называют безопасность, поскольку в случае ДТП на большей скорости у пешехода меньше шансов выжить, а у водителя остается меньше времени среагировать.
В мэрии считают, что такие ограничения скорости помогут обеспечить лучшие условия для сосуществования на дороге автомобилистов, велосипедистов и пешеходов, а также снизят уровень шума.
Установление ограничений скорости было одним из предвыборных обещаний мэра Анн Идальго.
С 2022 года в Париже хотят запретить транзитный проезд авто по центру. По данным мэрии, сейчас доля транспорта, едущего через центр города транзитом, составляет 40-60% всего трафика, в зависимости от часов. Количество автомобилей, которые проезжают по центральным улицам, в 10 раз превышает количество автомобилей тех, кто живет в центре.
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