МАГАТЭ: КНДР могла вновь запустить реактор в Йонбене

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

МАГАТЭ: КНДР могла вновь запустить реактор в Йонбене

08:41 30.08.2021 |

Мир

МАГАТЭ: КНДР могла вновь запустить реактор в Йонбене

 

КНДР могла вновь запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре в Йонбене (провинция Пхёнан-Пукто). Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 29 августа, годовом отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"С начала июля 2021 года появились соответствующие признаки, включая сброс охлаждающей воды, сопряженный с работой реактора", - отмечается в докладе. "Эти последние признаки вызывают глубокую тревогу", - говорится в нем далее.

О том, что зафиксированы первые возможные указания на перезапуск, в МАГАТЭ говорили еще в июне, напомнило агентство Reuters. По мнению экспертов, реактор может использоваться для выработки из отработанного топлива оружейного плутония.

МАГАТЭ не может напрямую контролировать ядерную деятельность Северной Кореи

У МАГАТЭ нет прямого способа контролировать ядерную деятельность Северной Кореи с тех пор, как власти в Пхеньяне выслали из КНДР инспекторов агентства в 2009 году. Сейчас МАГАТЭ наблюдает за Северной Кореей в основном с помощью спутниковых снимков.

В центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить плутоний, количество которого будет достаточно для изготовления нескольких ядерных зарядов. Реактор начали демонтировать в 2007 году - в соответствии с соглашениями представителей "шестерки" (России, Китая, США, Японии, КНДР и Южной Кореи) о предоставлении Северной Корее экономической помощи в обмен на сворачивание ее ядерных программ.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

08:26 Доллар слабеет 30 августа после выступления главы ФРС США

08:03 Цена на золото 30 августа стабильна после скачка в пятницу более чем на 1% на заявлениях главы ФРС Пауэлла

07:58 Основные фондовые индексы Азии растут 30 августа, отыгрывая комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла

28.08 Страховщики Украины в І полугодии увеличили сбор чистых премий на 25,6%, валовых на 17,9% - НБУ

28.08 Украинские страховщики в I полугодии увеличили сбор платежей через посредников-резидентов на 33,7% - НБУ

28.08 Ввод жилья в Украине за 6 мес. увеличился на 29,5% – Госстат

28.08 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.08.21

28.08 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.08.21

28.08 Питер Шифф победил в дебатах о преимуществе золота над биткоином

28.08 Остаток средств на корсчетах банков 28.08.21

28.08 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.08.2021

28.08 Основные фондовые индексы США выросли 27 августа на закрытии биржи, показав новые рекорды

27.08 Одного лишь факта выхода НБУ с продажей валюты 27 августа хватило, чтобы остановить рост доллара на межбанке

27.08 Депозитные ставки для физлиц 27.08.21

27.08 Доллар 27 августа слабеет к евро и растет к иене

• дальше…

09:13 Министр обороны Израиля встретился с главой ПНА

09:04 Тревожное молчание Зеленского: Зачем Кремль активизировал боевые действия на Донбассе

08:41 МАГАТЭ: КНДР могла вновь запустить реактор в Йонбене

08:21 Талибы отвергли предложение Макрона о «безопасной зоне» в Кабуле

08:16 Байден перенес встречу с Зеленским

08:11 США нанесли военный удар по цели в Кабуле

28.08 Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов

28.08 США с воздуха ликвидировали организатора терактов ИГ в Афганистане

27.08 Взрывы складов с боеприпасами на юге Казахстана - что известно

27.08 Число жертв теракта возле аэропорта Кабула превысило 100, среди них 13 военных США

27.08 Мишель Барнье решил баллотироваться в президенты Франции

26.08 Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

26.08 Проблемы в глобальных цепочках поставок усиливаются, могут сохраниться и в следующем году

26.08 Опрос: только 24% британцев поддержали внедрение цифрового фунта

26.08 Ренессанс в Италии: «Супер Марио» превращает ее в мотор экономики ЕС

• дальше…

27.08 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

26.08 Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

26.08 Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

26.08 Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС - президент Эстонии

20.08 Клинч с Киевсоветом: Почему новый глава КГГА все равно будет зависеть от Кличко

19.08 ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»

16.08 В Киеве заблокирована работа инспекции по парковке: автомобили не эвакуируют

13.08 Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль

11.08 Офис Президента, Татаров и Кличко: Что известно о новом начальнике полиции Киева Выговском

09.08 Госстат: 67% украинцев считают себя бедными, средним классом – только 1%

06.08 Хуже, но не катастрофично: есть ли шанс потерять безвиз после нового отчета ЕС

04.08 Украинские COVID-сертификаты в «Дія» успешно прошли техническую оценку в ЕС

03.08 Украина заняла 54 место в Мировом рейтинге конкурентоспособности

29.07 На ВДНХ в Киеве создадут крупнейший в Украине спорткластер на 22 га - замглавы ОП

29.07 Украина с 2022 года вводит сбор биометрических данных иностранцев для выдачи виз

• дальше…

09:04 Тревожное молчание Зеленского: Зачем Кремль активизировал боевые действия на Донбассе

08:16 Байден перенес встречу с Зеленским

28.08 Позитив недели. В Украине наконец-то появятся кибервойска

28.08 Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов

27.08 «Слишком свободные люди». Из-за чего у Зеленского ждут бунта в армии

27.08 Офис генпрокурора просит суд арестовать Рудьковского в связи с нарушением условий при выезде за границу

27.08 Коломойский устроил Зеленскому теплую ванну на «плюсах»

27.08 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

26.08 Политическое фиаско «слуг народа» в Кривом Роге: Как Котляр подложил свинью Зеленскому

26.08 Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

26.08 Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС - президент Эстонии

26.08 Искусство создавать врагов: Как Зеленский делает из Разумкова и Кличко кандидатов в президенты

25.08 «Самодурство диктаторского типа». Почему Разумков пугает Зеленского майданом

25.08 Большой герб и пустота. Почему Байден испортил Зеленскому сакральный праздник

25.08 Почему Крымская платформа не сможет принять ни одного решения

• дальше…

09:26 Американский корабль Cargo Dragon в 23-й раз стартовал к МКС

28.08 У компании ARM увели китайское подразделение со всей собственностью

28.08 Сервис робомобилей Toyota e-Palette прекратил работу из-за наезда на пешехода в Токио

28.08 Крупнейший в мире контейнерный перевозчик вложит $1,4 млрд в суда на «зеленом» топливе

27.08 Правительство Саудовской Аравии стало акционером Pagani

27.08 Создана литий-металлическая батарея с рекордной удельной ёмкостью

27.08 Квантовый процессор из стекла может стать ключом к новой архитектуре компьютеров будущего

26.08 Хакеры смогли обойти защиту украинских мобильных операторов, – СБУ

26.08 Google заплатит Apple $15 млрд. за сохранение статуса

26.08 Число пользователей интернета SpaceX Starlink достигло 100 000 абонентов

26.08 Китай хочет построить огромный космический корабль прямо на орбите Земли

26.08 Google платит производителям смартфонов, чтобы они не использовали сторонние магазины приложений

26.08 Сырьё для натрий-ионных аккумуляторов обходится на 30 % дешевле, чем для литиевых

26.08 Кибервзломщики украли у немецких фирм больше 200 млрд евро

25.08 В США испытают систему повышения эффективности плазмы — это сделает термоядерные реакторы проще

• дальше…

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно