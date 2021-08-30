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Талибы отвергли предложение Макрона о «безопасной зоне» в Кабуле
08:21 30.08.2021 |
Исламское фундаменталистское движение "Талибан" отклонило предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании "безопасной зоны" в столице Афганистана - Кабуле - для проведения гуманитарных операций. Соответствующее заявление сделал представитель катарского офиса радикального движения Сохаил Шахин в Дохе. Его словам привела в воскресенье, 29 августа, французская радиостанция France Inter.
"В этом нет необходимости. Афганистан - независимая страна. Можем ли мы создать такую зону во Франции или Великобритании?" - задался вопросом представитель "Талибана".
"Каждый афганец в любом случае сможет выехать за границу после 31 августа, если пожелает", - подчеркнул Сохаил Шахин, добавив, что - как и в других странах - для этого потребуются соответствующие документы, в частности, паспорт и наличие визы.
"У талибов нет черного списка"
При этом представитель талибов отверг утверждения экспертов о том, что у боевиков якобы существует черный список противников, которых они собираются преследовать. "С нашей стороны нет никакого черного списка... Мы объявили всеобщую амнистию всем, кто работал с иностранными силами или с администрацией в Кабуле", - утверждает Сохаил Шахин.
О том, что афганские талибы начали составлять черный список людей, которые работали на ключевых должностях при прежней власти либо сотрудничали с военнослужащими США и других стран НАТО, сообщило 19 августа агентство Reuters со ссылкой на экспертный доклад, составленный для ООН Норвежским центром глобального анализа (RHIPTO).
Париж и Лондон представят свой проект резолюции
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французской еженедельной газете Le Journal du Dimanche заявил, что безопасная зона в Кабуле позволила бы международному сообществу "сохранить давление" на радикальное исламское движение "Талибан".
Париж и Лондон воспользуются возможностью представить свой проект резолюции по созданию подобной зоны под контролем ООН 30 августа, указал Макрон. Его комментарий прозвучал на фоне завершения международных усилий по выводу иностранных граждан и жителей Афганистана из этой страны. Франция прекратила свою эвакуационную миссию 27 августа, Великобритания последовала ее примеру 28 августа.
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