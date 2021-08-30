США нанесли военный удар по цели в Кабуле

ВС США нанесли удар по цели в столице Афганистана Кабуле, сообщает в воскресенье, 29 августа, информагентство Reuters со ссылкой на неназванных американских официальных лиц. По сведениям журналистов, целью атаки были возможные боевики отделения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане, называющего себя "ИГ-Хорасан".

В свою очередь, агентство AP сообщило со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что беспилотный летательный аппарат уничтожил автомобиль, на котором несколько смертников направлялись в аэропорт Кабула. Позднее представитель министерства обороны Соединенных Штатов в беседе с телеканалом CNN подтвердил нанесение удара по транспортному средству в афганской столице. Прогремевшие после удара взрывы указывали на наличие большого количества взрывчатки в транспортном средстве, уточнили в американском оборонном ведомстве. По предварительным данным, жертв среди мирного населения не было, заявили в Пентагоне.

К моменту публикации материала DW не было известно подробностей возможной военной операции США в Афганистане. Имеется ли связь между ней и взрывом, прозвучавшим 29 августа по местности вблизи аэропорта Кабула, также остается неясным.

По словам очевидцев, число жертв этого взрыва составило как минимум пять человек. Как заявил начальник афганской полиции, в результате происшествия погиб ребенок. Непосредственно после инцидента ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за него.

У Байдена были сведения об угрозе нового теракта

Вечером 26 августа в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация афганцев и иностранных граждан после захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" были совершены два теракта. В результате погибли более 200 человек, в том числе - 13 военнослужащих США.

Президент США Джозеф Байден 28 августа заявил, что, по его сведениям, в аэропорту Кабула в ближайшее время может произойти новый теракт. "Ситуация на месте по-прежнему - крайне опасная, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой", - отметил американский лидер в заявлении, посвященном эвакуационной миссии США из Афганистана. "Наши командующие сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", - добавил он.