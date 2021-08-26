Финансовые новости
- |
- 26.08.21
- |
- 18:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест
16:45 26.08.2021 |
Боевики радикального исламистского движения "Талибан", которое в середине августа захватило власть в Афганистане, поместили под домашний арест бывшего президента этой страны Хамида Карзая, а также председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.
Тремя днями ранее талибы отняли оружие у личной охраны Карзая и конфисковали его автомобили. 25 августа боевики провели обыск в доме Абдуллы, забрали его автомобили и удалили его охрану. Как рассказал источник CNN, в настоящее время Карзай и Абдулла "фактически находятся под домашним арестом в Кабуле, без телохранителей, в руках талибов".
В отличие от свергнутого президента Афганистана Ашрафа Гани, Хамид Карзай остался в Кабуле после захвата города "Талибаном". Так же поступил и Абдулла Абдулла. Последний изначально выражал надежду на то, что талибы формируют инклюзивное правительство. Однако сейчас он настроен менее оптимистично, отмечают журналисты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Искусство создавать врагов: Как Зеленский делает из Разумкова и Кличко кандидатов в президенты
|«Самодурство диктаторского типа». Почему Разумков пугает Зеленского майданом
|Большой герб и пустота. Почему Байден испортил Зеленскому сакральный праздник
|Почему Крымская платформа не сможет принять ни одного решения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
В РУБРИКЕ
|Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест
|Проблемы в глобальных цепочках поставок усиливаются, могут сохраниться и в следующем году
|Опрос: только 24% британцев поддержали внедрение цифрового фунта
|Ренессанс в Италии: «Супер Марио» превращает ее в мотор экономики ЕС
|Президент США Байден считает, что российские власти знают имена хакеров
|Президент Эстонии: не советую эстонцам инвестировать в Украину
|США вводят пошлины на стальные бесшовные трубы из спецсталей для Украины, РФ и Кореи
Это интересно
|Камеры вместо зеркал и необычный капот: рассекречен первый серийный электрокар Genesis
|Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту
|Tesla анонсировала робота-гуманоида Tesla Bot. Высотой 172 см и с передовым искусственным интеллектом
|LG показала передачу данных в сети 6G на расстояние 100 метров — пока это рекорд
|Китайский интернет-гигант Baidu представил свой первый автомобиль. У него нет руля
|С начала года эксперты обнаружили более 1500 мошеннических сайтов, нацеленных на криптоинвесторов
|Итальянские светофоры будут штрафовать нарушителей в автоматическом режиме