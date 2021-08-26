Проблемы в глобальных цепочках поставок усиливаются, могут сохраниться и в следующем году

Проблемы в глобальных цепочках поставок, которые казались временными, вероятно, будут сохраняться в течение большей части следующего года, поскольку распространение штамма COVID-19 "дельта" создало новые трудности для промышленного производства в Азии и нарушило работу судоходной отрасли.

Производители, которые ранее уже столкнулись с нехваткой ключевых компонентов, а также с повышением цен на сырьевые товары и энергоносители, вынуждены конкурировать друг с другом за возможность транспортировки продукции, и это привело к скачку ставок фрахта до рекордных уровней, а также к повышению цен экспортерами.

"Нам не хватает компонентов, нам не хватает контейнеров, и цены на все резко выросли", - говорит Кристофер Тсэ, главный исполнительный директор гонконгской Musical Electronics Ltd., выпускающей широкий круг потребительских товаров от Bluetooth-колонок до кубиков Рубика. По словам Тсэ, цены на магниты, используемые в игрушках, выросли на 50% с марта текущего года.

Политика нулевой терпимости Китая к COVID-19 приводит к тому, что даже небольшие вспышки заболеваемости несут в себе серьезные проблемы для мировой торговли. Так, ранее в этом месяце Китай закрыл на две недели один из терминалов порта Нинбо-Чжоушань, являющегося третьим в мире по грузообороту, после выявления случая заражения сотрудника коронавирусной инфекцией.

Это уже второй за последние несколько месяцев случай частичной приостановки работы китайского порта из-за коронавируса. В конце мая порт Яньтянь в Шэньчжэне был закрыт почти на месяц, что привело к накапливанию запасов товаров у производителей, а также к скачку стоимости фрахта.

"Перегруженность портов и нехватка контейнерных мощностей могут сохраниться и в четвертом квартале и даже до середины 2022 года, - отмечает Се Хуэй-Цюань, президент тайваньской Evergreen Marine Corp., одного из крупнейших в мире операторов контейнерных перевозок. - Если пандемия не будет взята под контроль, перегруженность портов может стать новой нормой".

Стоимость отправки контейнера из Азии в Европу в настоящее время примерно в 10 раз выше, чем она была в мае 2020 года, в то время как транспортировка грузов из Шанхая в Лос-Анджелес выросла более чем в 6 раз, свидетельствуют данные Drewry World Container.

Повышение стоимости фрахта, а также цен на полупроводниковые компоненты, будет способствовать усилению инфляции, отмечает главный экономист Maybank Kim Eng Research Pte. в Сингапуре Чуа Хак Бин. Многие компании уже заявили о планах повышения цен на свою продукцию в связи с ростом их расходов.

В США экономисты ухудшают прогнозы роста ВВП на текущий год и поднимают прогнозы инфляции на 2022 год, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты недавнего опроса экспертов. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает рост индекса потребительских цен PCE до 4% в третьем квартале и 4,1% в четвертом квартале.