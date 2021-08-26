Финансовые новости
- |
- 26.08.21
- |
- 18:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу
22:49 25.08.2021 |
Боевики радикального исламистского движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, запретили женщинам выходить из дома на работу до тех пор, пока "не наладится система обеспечения их безопасности", сообщила в среду, 25 августа, медиакомпания BBC со ссылкой на представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида.
Муджахид назвал это предписание временной мерой, пояснив, что силы безопасности "Талибана" еще "не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с ними". "До тех пор, пока не будет обеспечена полная безопасность, мы просим женщин оставаться дома", - сказал он.
Представители "Талибана" почти сразу после установления полного контроля над территорией Афганистана заявили, что позволят вести женщинам активный образ жизни, но с соблюдением норм шариата. Так, например, женщинам уже запрещено выходить на улицу без сопровождения мужчины-родственника и без одежды, покрывающей все тело. Кроме того, женщин не допускают до некоторых видов работы, включая работу в СМИ.
Расправы над женщинами
18 августа стало известно о двух случаях расправ над женщинами: боевики убили мать четверых детей за отказ готовить им еду, а также расстреляли женщину за появление на людях без паранджи.
За день до этого группа женщин вышла на протестную акцию в Кабуле с требованием выделить для женщин места в будущем правительстве Афганистана.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Искусство создавать врагов: Как Зеленский делает из Разумкова и Кличко кандидатов в президенты
|«Самодурство диктаторского типа». Почему Разумков пугает Зеленского майданом
|Большой герб и пустота. Почему Байден испортил Зеленскому сакральный праздник
|Почему Крымская платформа не сможет принять ни одного решения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
В РУБРИКЕ
|Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест
|Проблемы в глобальных цепочках поставок усиливаются, могут сохраниться и в следующем году
|Опрос: только 24% британцев поддержали внедрение цифрового фунта
|Ренессанс в Италии: «Супер Марио» превращает ее в мотор экономики ЕС
|Президент США Байден считает, что российские власти знают имена хакеров
|Президент Эстонии: не советую эстонцам инвестировать в Украину
|США вводят пошлины на стальные бесшовные трубы из спецсталей для Украины, РФ и Кореи
Это интересно
|Камеры вместо зеркал и необычный капот: рассекречен первый серийный электрокар Genesis
|Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту
|Tesla анонсировала робота-гуманоида Tesla Bot. Высотой 172 см и с передовым искусственным интеллектом
|LG показала передачу данных в сети 6G на расстояние 100 метров — пока это рекорд
|Китайский интернет-гигант Baidu представил свой первый автомобиль. У него нет руля
|С начала года эксперты обнаружили более 1500 мошеннических сайтов, нацеленных на криптоинвесторов
|Итальянские светофоры будут штрафовать нарушителей в автоматическом режиме