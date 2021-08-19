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Талибов не допустят к средствам Афганистана в МВФ
11:23 19.08.2021 |
После захвата власти в Афганистане талибами Международный валютный фонд приостановил доступ Кабула к ресурсам МВФ из-за неопределенной политической ситуации. "В настоящее время в международном сообществе существует неопределенность относительно признания правительства в Афганистане, в связи с чем страна не имеет доступа к СДР (special drawing rights, специальные права заимствования - расчетная единица МВФ. - Ред.) или другим ресурсам МВФ", - заявила в среду, 18 августа, представительница фонда.
На 23 августа запланировано распределение СДР на сумму 650 миллиардов долларов (560 миллиардов евро) среди всех имеющих на это право членов МВФ. Талибы не смогут получить доступ к доле Афганистана, составляющей, по словам бежавшего за границу главы афганского центрального банка Аджмала Ахмади, 340 миллионов долларов.
Кредитная программа МВФ приостановлена
Также будет приостановлена кредитная программа МВФ в размере 370 миллионов долларов США, направленная на стимулирование экономики Афганистана во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса. По словам Ахмади, валютные резервы центрального банка Афганистана составляют около девяти миллиардов долларов, однако большая часть денег находится за пределами республики. Только в центральном банке Соединенных Штатов хранятся 7 млрд долларов.
Стоимость афганской валюты резко упала после прихода к власти исламистов.
Будучи одной из беднейших стран мира, Афганистан в значительной степени зависит от международной помощи. На ее средства, по данным Всемирного банка, приходится почти 43 процента ВВП страны, который в 2020 году составил 19,81 миллиарда долларов США. После прихода к власти талибов несколько стран, в том числе одна из важнейших стран-доноров Германия, объявили, что заморозят программы помощи Афганистану.
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