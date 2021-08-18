Польша построит забор на границе и изменит законодательство из-за нелегалов из Беларуси

Польша планирует расширить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью и ввести более жесткие правила в отношении мигрантов в связи с наплывом нелегалов, прибывающих через Беларусь.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Планируется расширить забор из колючей проволоки на границе в Подляшском воеводстве на 150 километров. До сих пор его длина составляла 100 километров. Кроме того, планируется усилить охрану границы военными, в дополнение к тысяче тех, которые уже оказывают поддержку пограничникам. Также планируется отправить около 50 правоохранителей для помощи Литве.

Кроме того, Совет министров одобрил проект изменений в закон о мигранции ​​и убежище. Изменения предусматривают, что если мигранта поймали на нелегальном пересечении границы, его дальнейшую судьбу будут решать по ускоренной процедуре, а обжаловать решение об отказе в приюте нужно будет из-за рубежа.

Кроме того, если человек хочет подать заявку об убежище, Польша не будет обязана рассматривать просьбу, если мигрант нелегально пересек границу или прибыл из страны, которая не считается опасной - в том числе Беларуси, России или Украины.

За прошедшие сутки польско-белорусскую границу пытались пересечь 138 нелегальных мигрантов. 130 из них пограничники развернули, восемь задержали.

С начала августа попытку нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу совершили более 2100 человек, из них 750 смогли попасть в страну. В МВД сообщили, что около 400 из них уже удалось выслать из Польши, но не уточняется, в какую страну.