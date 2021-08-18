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Талибы открыли огонь по протестующим в Джелалабаде
17:14 18.08.2021 |
Боевики исламского радикального движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, открыли огонь по участникам демонстрации в поддержку национального афганского флага в восточной провинции Нангархар. В результате в городе Джелалабад, являющемся административным центром провинции, погибли не менее двух человек, еще 10 получили ранения, сообщил в среду, 18 августа, телеканал Al Jazeera.
По данным телеканала, участники манифестации выступили против действий талибов, заменяющих национальный флаг Афганистана на зданиях на белый флаг "Исламского эмирата Афганистан". На одной из площадей участники шествия сняли белое знамя и начали размахивать национальным флагом. После этого между протестующими и талибами произошли столкновения.
Еще одна акция в защиту национального флага - в провинции Хост
На кадрах, опубликованным интернет-ресурсом Pajhwok Afghan News, видно, что в акции в Джелалабаде участвовали десятки человек. Агентство также сообщило об обстреле участников демонстрации. Кроме того, были избиты несколько тележурналистов, пишет Pajhwok Afghan News в Twitter. Аналогичная акция протеста с участием десятков человек прошла в провинции Хост.
15 августа после стремительного победоносного шествия по стране боевики "Талибана" вошли в Кабул, вернувшись тем самым к власти в Афганистане спустя почти 20 лет после вторжения западных войск в эту страну. США и Германия открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших со странами ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями.
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