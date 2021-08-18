Бизнес с «Талибаном»: чем Афганистан интересен Китаю, Турции и России

В феврале 2018 в Герате началась прокладка газопровода ТАПИ, который талибы хотят теперь достроить

Афганистан принято считать крайне бедным государством, экономически выживающим главным образом благодаря выращиванию опийного мака. Действительно, эта страна обеспечивает 80% мирового потребления опиума и героина, и западные эксперты не сомневаются, что захватившее теперь власть движение "Талибан", и раньше зарабатывавшее огромные деньги на торговле наркотиками, будет и дальше развивать эту высокодоходную "отрасль".

Афганистан по запасам лития можно сравнить с Боливией

Куда менее известно, что недра Афганистана весьма богаты многочисленными полезными ископаемыми, в том числе железой рудой, медью, золотом, редкоземельными металлами и, возможно, нефтью. А запасы лития, по некоторым оценкам, сопоставимы по размерам с месторождениями в Боливии, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков этого важнейшего сырья для бурно растущего производства батарей, используемых в смартфонах и электромобилях.

Информационно-аналитическая программа первого канала немецкого телевидения ARD Tagesthemen сообщает, что суммарная стоимость предполагаемых в Афганистане полезных ископаемых оценивается в 1-3 триллиона долларов. И это только на тех 30% афганской территории, которые были исследованы Геологической службой США USGS.

Поэтому сейчас, когда Соединенные Штаты и другие западные государства срочно эвакуируют своих дипломатов и граждан из Афганистана, Китай, Россия, Пакистан, Иран и Турция даже не думают покидать Кабул, констатирует немецкая экономическая газета Handelsblatt и поясняет: "Наоборот, они надеются на прибыльные заказы и на возможность эксплуатировать ценные полезные ископаемые этой страны".

Китай контролирует крупнейшее месторождение меди в Мес Айнаке

Наиболее активно свои экономические интересы в Афганистане давно уже продвигает Китай. При новой власти в Кабуле КНР закрепит доступ к этим ресурсам, полагает Tagesthemen. Так, две китайские государственные металлургические компании еще в 2008 году выиграли тендер на добычу в течение 30 лет меди на крупнейшем в мире неосвоенном месторождении этого цветного металла в Мес Айнаке в сорока километрах к юго-востоку от Кабула.

Правда, добыча там за все это время так и не началась: китайская сторона ссылалась на проблемы с безопасностью, а эксперты подозревали, что Китай, контролирующий порядка трети глобального производства рафинированной меди, специально тормозит освоение огромного месторождения, чтобы, искусственно ограничивая предложение на мировом рынке, поддерживать цены.

Однако теперь, когда из-за бурного развития электротехники спрос на медь и, соответственно, цены на нее значительно выросли, китайцы вполне могут приступить к добыче, тем более что при талибах стоимость рабочей силы вряд ли вырастет, скорее, наоборот.

Handelsblatt напоминает, что свергнутое теперь афганское правительство рассматривало вопрос о лишении компаний из КНР лицензии на разработку месторождения в Мес Айнаке после того, как в декабре прошлого года с подачи индийской разведки в Кабуле был раскрыта китайская агентурная сеть. Так что приход к власти талибов для этих компаний оказался весьма кстати.

КНР продвигает Шелковый путь, Турция - Нефритовый путь

К тому же, пишет Handelsblatt, Китай заручился контролем над крупнейшим из найденных месторождений нефти. Однако интересы КНР в Афганистане, продолжает издание, не ограничиваются одной лишь добычей полезных ископаемых. Пекин хотел бы, чтобы эта страна, как и ее соседи Пакистан и Иран, подключилась к его широкомасштабному проекту экономической экспансии "Один пояс - один путь". Прежнее прозападное правительство в Кабуле присоединяться к Новому шелковому пути не стало.

В свою очередь, Турция заинтересована в возрождении другого древнего транспортного коридора на территории Афганистана - Лазуритового или Нефритового пути, некогда во многом совпадавшего с Шелковым путем. В современном варианте этот инфраструктурный проект, разработанный и утвержденный в 2017-2018 годах, но с тех пор мало продвинувшийся, призван соединить Турцию через Грузию, Азербайджан, Каспийское море и Туркменистан с Афганистаном, а оттуда обеспечить выходы как в Южную, так и Центральную Азию.

"Для Турции, которая хочет стать региональным торговым хабом, этот проект имеет особенно большое значение", - подчеркивает Handelsblatt. Мощная строительная индустрия Турции в Афганистане уже закрепилась. Издание ссылается на данные турецкого МИДа, согласно которым до нынешней смены власти в стране работали 76 турецких компаний, из которых 90% занимались строительством. В 2003-2018 годах они реализовали 71 проект суммарной стоимостью в 6,6 млрд долларов.

Газопровод ТАПИ открыл бы России выход на рынок Индии

На фоне Китая и Турции экономическая роль России на афганском рынке представляется пока более чем скромной. Однако сейчас Москва явно стремится наладить хорошие отношения с руководством движения "Талибан", которое вообще-то запрещено в РФ. Если эти усилия увенчаются успехом, то вполне возможно, что российские энергетические компании проявят интерес к добыче нефти и газа, а атомная промышленность - к запасам урана в Афганистане.

Имеется и инфраструктурный проект, который может оказаться для России весьма или даже очень перспективным. Речь о давнем проекте ТАПИ - о газопроводе Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия мощностью 33 млрд кубометров в год. "Талибы заинтересованы в постройке газопровода ТАПИ", - сообщило 17 августа российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммада Сохаила Шахина.

Так что талибы, не успев захватить власть, поспешили подтвердить свой интерес к реально начавшемуся в 2018 году, но вскоре забуксовавшему строительству газопровода, дальнейшую судьбу которого они обсуждали в туркменской столице Ашхабаде в начале февраля 2021 года. Учитывая то, что российская газотранспортная система с советских времен соединена с туркменской, ввод в строй такого трубопровода позволил бы "Газпрому" выйти на огромный пакистанский и гигантский индийский рынки. Туда можно было бы, договорившись с Туркменистаном, перенаправить немалую часть тех объемов, которые сейчас экспортируются в Европу, твердо решившую ускоренными темпами сокращать потребление и импорт ископаемого топлива.

Наркобизнес останется главной отраслью афганской экономики

Но это - в будущем, а уже буквально сейчас Афганистан мог бы стать рынком сбыта для разнообразной российской продукции, будь то оружие, грузовой автотранспорт или продовольствие, например зерно. "Ведь даже после взлета цен на пшеницу афганские крестьяне предпочли выращивать мак", - приходит к выводу британское информационное агентство Reuters в аналитической статье о роли наркобизнеса в афганской экономике.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности UNODC, в последние четыре года производство опиума в Афганистане держится на рекордно высоком уровне, чему не помешала даже пандемия коронавируса. Выращивание мака обеспечивает порядка 7% ВВП страны, пишет Reuters, что превращает его в главную отрасль афганской экономики. И "Талибан" ни в коем случае не захочет как-то ограничивать этот бизнес. Причем не только потому, что он в значительной или даже решающей мере обеспечивает финансирование движения.

Его сегодняшние руководители, предупреждают опрошенные агентством эксперты, не повторят ошибку, совершенную их предшественниками в 2000 году. Тогда талибы, находясь у власти, решили ради улучшения своего международного имиджа запретить выращивать мак. Это сильно подорвало их поддержку в сельской местности и год спустя обернулось многочисленными перебежчиками на сторону американцев после их высадки. Так что наркобизнес останется главным источником доходов в Афганистане.