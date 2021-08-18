Новый шпионский скандал в Берлине. При чем здесь Россия

Давид С. - так зовут мужчину, которого задержали в Потсдаме сотрудники немецкого Федерального ведомства по уголовным делам (BKA). Это произошло в начале августа 2021 года. Как значится в обосновании Федеральной прокуратуры в Карлсруэ на арест этого мужчины, "Давид С. до своего задержания был сотрудником британского посольства в Берлине из числа местного населения. Как минимум один раз он передал документы, которые оказались у него в силу профессиональных обязанностей, представителю российской разведки. Обвиняемый получил за передачу информации наличные деньги, сумма неизвестна. Его задержание является результатом совместных действий немецких и британских ведомств".

У берлинской прессы много вопросов

Что это - еще один громкий случай шпионажа? Скорее, нет. Председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тагендхэт оценивает подозреваемого как мелкую сошку, говорится в сообщении информационного агентства dpa. В нем цитируется высказывание политика в интервью BBC: "Мы говорим о фигуре, которая находится где-то в самом низу иерархической лестницы. Этот человек однозначно принял несколько неумных решений и предал свою страну". Британцы и немцы, в течение нескольких месяцев ведя наблюдение за этим человеком, получили полезную информацию о работе российской разведки в Берлине, полагает Тагендхэт.

Немецких журналистов, собравшихся на пресс-конференцию в Берлине на следующий день после задержания Давида С., интересовали вопросы о том, будут ли после этого случая введены новые санкции против РФ, вызовет ли Берлин "на ковер" российского посла и узнали ли немецкие спецслужбы, о ком именно из российской разведки идет речь - и является ли он сотрудником российского посольства?

Немецкое правительство считает "очень серьезным" наличие доказательств того, что шпионская деятельность задержанного осуществлялась по заказу российских спецслужб, заявил в ответ представитель МИД ФРГ: "Тайный шпионаж за ближайшим союзником, осуществляемый на немецкой земле, это то, с чем мы не можем согласиться и принять. Поэтому мы будем дальше внимательно следить за ходом следствия". Никаких других комментариев ни от прокуратуры, ни от министерства юстиции журналистам получить не удалось.

Россия в фокусе внимания немецких спецслужб

В Федеральном ведомстве по охране конституции давно убеждены, что российские шпионы в Берлине очень активны и пытаются в обмен на финансовое вознаграждение выведать государственные тайны. В докладе этой немецкой спецслужбы говорится о 4 странах, которые наиболее активно шпионят против Германии: это Россия, Китай, Иран и Турция.

В докладе идет речь о трех случаях действий российских спецслужб, которые оказали наиболее сильное влияние на политические отношения РФ с Западом: отравление Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году, отравление Навального в России в 2020, а также убийство Хангошвили в Берлине в 2019 году - случай, произошедший на территории Германии.

Что известно о Давиде С.

Детальной информации о Давиде С. и том, какие документы он передал российской разведке, федеральная прокуратура не предоставляет. По этой причине немецкая газета Bild в статье о Давиде С. рассказывает о произошедшем лишь описательно, сравнив его с агентом Джеймсом Бондом, правда, назвав не 007, а "00никто". Российский Джеймс Бонд в Берлине - шпион Путина?, спрашивает газета и почти как в художественном произведении описывает происходящее вокруг Давида С.:

"Полиция, BKA и ведомство по охране конституции приехали ночью в 23.00, чтобы его задержать. Потсдам. 4-х этажное современное здание. Перед ним запаркован не Aston Martin, а Ford Fiesta, принадлежащий шпиону. Полиция проводит обыск в двухкомнатной квартире с балконом и опущенными жалюзи. 4 утра. Птицы поют. Рассвет над Потсдамом, где живут миллионеры, миллиардеры и бывшие агенты "штази".

То, что Давид С. живет в Потсдаме - почти китч в этой истории, деталь, соответствующая всем существующим клише о том, что Берлин - город шпионов. Ведь оба города связаны легендарным Глиникским мостом. Во времена ГДР граница между Западной и Восточной Германией проходила прямо здесь, посередине моста. На этом месте США и РФ обменивались шпионами.

Место, где Давид С. встречался с агентом российской разведки, тоже наверняка уже известно следствию. Ведь оно вело наблюдение за обоими. Речь, скорее всего, идет об одном из кафе в правительственном квартале Берлина. Британское посольство, где работал 57-летний Давид С., находится совсем рядом с российским. А может быть они встречались в Тиргартене и прогуливались там вместе? В Берлине много подходящих мест, а фантазия безгранична.

Не единственный шпион

Случай Давида С. - один из многих в городе, где работают посольства десятков стран мира, в которых трудятся тысячи шпионов - пока нераскрытых. Обвинения в шпионаже в Берлине не редкость.

Другой пример - Йенс Ф. Против него было возбуждено дело о шпионаже в феврале 2021 года. Он работал в фирме, которая отвечала за безопасность электроприборов в здании бундестага. Йенс Ф. имел доступ к планам здания германского парламента. Согласно информации телеканала ZDF, в период с конца июля по сентябрь 2017 года бывший офицер армии ГДР и тайный сотрудник "штази" по собственной воле передал планы здания российским спецслужбам: "Он скачал информацию в формате PDF и переслал ее сотруднику посольства РФ в Берлине, который официально находится на службе у ГРУ". Так конкретно, как в случае с Йенсом, о деятельности Давида С. прокуратура еще не высказалась. Так что в этой истории еще может быть много интересного.