Финансовые новости
- |
- 18.08.21
- |
- 01:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Еврозона выходит из экономической рецессии
15:38 17.08.2021 |
Страны еврозоны в первом полугодии 2021 года стали быстрыми темпами выходить из рецессии: во втором квартале рост экономики составил в квартальном исчислении почти 2 процента ВВП, сообщило европейское статистическое ведомство Eurostat во вторник, 17 августа, подтвердив тем самым первоначальные оценки.
В зимние месяцы ситуацию в еврозоне еще затрудняли ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. В первом квартале 2021 года экономика сократилась в квартальном исчислении на 0,3, а в последнем квартале 2020-го - на 0,6 процента. Когда экономика сокращается два квартала подряд, эксперты называют это технической рецессией.
Среди четырех крупнейших экономик еврозоны во втором квартале 2021 года особенно сильно выросла экономика Испании (+2,8 процента). Прирост ВВП в Италии составил 2,7, в Германии - 1,5, а во Франции - 0,9 процента. В сравнении со вторым кварталом 2020 года, когда последствия пандемии ощущались наиболее сильно, экономика еврозоны выросла на 13,6 процента.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|И нас кинут как Афганистан: Почему украинцы снова повторяют глупости за российской пропагандой
|Смерть мэра Кривого Рога Павлова. Каких политических последствий ждать
|Тарифы, земля и арест Власенко: Действительно ли Тимошенко готовила новую октябрьскую революцию
|Не снимут, так попугают. Начнется ли Верховная Рада с отставки Разумкова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новый шпионский скандал в Берлине. При чем здесь Россия
|Талибан контролирует одни из самых богатых месторождений лития, меди и золота в мире - как с ними будут договариваться?
|Еврозона выходит из экономической рецессии
|«Талибан» объявил амнистию для госслужащих в Афганистане
|В Кабуле остались только три посольства: России, Китая и Пакистана
|МАГАТЭ: Иран продолжает наращивать обогащение урана
Это интересно
|Боевой беспилотник Avenger впервые отследил цели в инфракрасном диапазоне
|Журналист ради эксперимента выпустил криптовалюту Idiot Coin — ею сразу заинтересовались более 300 человек
|Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль
|Adidas продает свой бренд Reebok за 2,1 миллиарда евро
|Volkswagen начал продавать машины без «мультимедийки»
|Tesla увеличила сроки поставок электромобилей и обвинила в дефиците чипов Bosch и Renesas
|Ученые: искусственный интеллект сможет диагностировать деменцию за один день