«Талибан» объявил амнистию для госслужащих в Афганистане

Исламское радикальное движение "Талибан" объявило всеобщую амнистию для государственных служащих. Исламисты во вторник, 17 августа, призвали всех чиновников вернуться на рабочие места. "Им следует абсолютно спокойно вернуться к обычной жизни", - говорится в заявлении "Талибана".

В воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране. Президент Афганистана Ашраф Гани несколькими часами ранее бежал за границу, объяснив это желанием предотвратить кровопролитие.

Возвращение талибов к власти в Афганистане вызвало шок во всем мире, а также большую обеспокоенность за судьбу женщин в этой стране. Талибы намерены восстановить в Афганистане законы шариата. Германия, США и другие западные государства прилагают энергичные усилия, направленные на скорейшую эвакуацию из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС и НАТО.